01/10/2017 Kiko Rivera, après avoir développé son exclusivité, est absolument silencieux. MADRID, 7 (CHANCE) Après l’exclusivité qu’il a donnée il y a quelques jours, nous avons vu Kiko Rivera entrer et sortir de chez lui sans faire beaucoup de déclarations. Et il semble que le dj veuille continuer d’avancer et espérer que les choses se détendent, ou pas, on ne sait pas. La vérité est que l’artiste n’ouvre pas la bouche pour avouer à quel point sa relation avec sa mère est, ont-ils déjà parlé? Bien que nous sachions par des tiers que cette conversation n’a pas eu lieu, le dj joue-t-il malgré tout? Kiko Rivera est silencieuse et n’a pas voulu préciser si elle avait pu parler avec sa mère après l’interview controversée et dévastatrice qu’elle a donnée à Mila Ximénez dans le magazine Lecturas. Le dj est rentré à la maison sans faire aucune déclaration sur la façon dont il a vu sa sœur à La casa fuerte après avoir subi une crise d’angoisse en apprenant certaines des déclarations qu’il avait faites à propos de la reine du clan Pantoja. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD (J.RAMON GUISADO /)

Et on comprend que ces jours sont très difficiles pour Kiko Rivera puisqu’il n’avait jamais fait le pas de faire face à sa mère et moins, publiquement. Le dj se tourne vers ses filles et sa femme, qu’il adore, pour sortir de ce mauvais nid de poule qui se passe … mais comment va-t-il rester entre mère et fils? Peuvent-ils oublier ce qui s’est passé et se réconcilier?