03/07/2020

MADRID, 7 (CHANCE)

L’une des choses qui nous a le plus surpris dans l’interview que Kiko Rivera a donnée pour Lecturas, en plus de tous les adjectifs qu’il utilisait pour définir sa mère, était l’attitude que la tonadillera a eue ces derniers jours avec lui. Le dj et sa femme ont acheté une voiture et pour qu’elle ne soit pas saisie, le chanteur l’a mise au nom d’une entreprise qui a … après la colère entre mère et fils, l’artiste, à travers ses avocats, a a demandé à son fils de rendre la voiture car elle lui appartenait. Il faut se rappeler que bien que la voiture soit au nom de la société d’Isabel, elle est payée par le mariage.

Eh bien, Irene Rosales, qui est l’une des personnes touchées par la dispute entre mère et fils, se tourne vers ses filles pour surmonter ces moments difficiles. Nous avons vu la femme de Kiko Rivera quitter la maison avec la petite Ana et Carlota monter dans la nouvelle voiture qu’ils ont achetée il y a quelques semaines, car la voiture familiale qu’ils utilisaient n’est plus utilisée et ils l’ont prête à la rendre à Isabel Pantoja.

Ce détail nous fait voir que la relation entre le mariage et Isabel Pantoja est toujours mauvaise et que la tonadillera ne vient pas à la raison … Il semble que la guerre entre Kiko Rivera et Isabel Pantoja va trop loin et la vérité est que nous ne savons pas comment tout cela finira-t-il. Pour le moment, la femme du dj reste en retrait et ne veut rien dire à ce sujet.