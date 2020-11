MADRID, 8 (CHANCE)

Aujourd’hui, Isa Pantoja fête son anniversaire et elle le fait tout en étant plongée dans l’aventure de La casa fuerte 2. C’est la première fois qu’il y a une polémique dans sa famille et elle n’est pas au milieu, on a toujours eu l’habitude d’être confrontée à son frère ou à sa mère, mais cette fois, le différend oppose Isabel Pantoja et Kiko Rivera. Et cela dure longtemps.

Dans ce contexte, Kiko Rivera est plus proche que jamais de sa sœur Isa Pantoja. Tout ce qu’elle avait exposé à la télévision pendant de nombreuses années et sur les pages de magazines, c’est ce que le dj a dit pour la première fois dans l’interview avec Lecturas. En d’autres termes, le temps et son frère sont d’accord avec une Chabelita qui s’est toujours retrouvée très seule dans ses conflits familiaux.

“Félicitations, ma sœur! ???? Vous êtes déjà une femme et cela me rend fière. J’aurais aimé pouvoir vous donner ce baiser mais j’espère que vous le ressentez de loin. Ne pleure plus et profite de ton concours avec ton futur mari. Jamais. oublie que je t’aime @isapantojam et que ton frère sera toujours là pour toi quoi qu’il arrive “c’est le texte avec lequel Kiko Rivera a montré tout son amour à sa sœur en un jour aussi spécial qu’aujourd’hui, quand il est plus loin physiquement, mais quand les deux frères sont plus proches l’un de l’autre.