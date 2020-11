03/02/2020 Kiko Rivera, dans une image d’archive récente EUROPE SPAIN SOCIETY

MADRID, 16 ANS (CHANCE)

Le week-end dernier a été l’un des plus durs de la vie de Kiko Rivera. Dévasté, le DJ s’est assis sur le plateau de “Cantora: l’héritage empoisonné” et a révélé, très blessé, certaines des déceptions qu’Isabel Pantoja aurait commises avec l’héritage de Paquirri, avec la gestion de la ferme qui appartient à la fois et, Principalement, avec les effets personnels de son père, Paquirri, dont il lui a caché l’existence tout au long de sa vie. Quelques objets qui appartiennent à Francisco et Cayetano Rivera et que Kiko a assuré qu’ils se battront pour pouvoir les récupérer.

Malgré le soutien inconditionnel d’Irene Rosales, de ses frères et de la famille Rivera, Kiko a avoué après sa dernière apparition à la télévision qu’il avait le cœur brisé et qu’il ne s’était jamais senti aussi seul. Cependant, quelque chose a cliqué dans sa tête et l’artiste a commencé la semaine avec une déclaration d’intention claire et optimiste. “Nouvelle vie. Nouveaux défis. J’essaierai de ne faire aucune larme. Et surtout, beaucoup de musique qui est en route. Passez une bonne journée. Je t’aime tellement”.

C’est le message que Kiko a publié sur son compte Instagram et avec lequel elle exprime clairement ses intentions de repartir de zéro, en essayant d’être heureuse et de faire face avec force et de gagner un avenir qui, du moins en ce qui concerne sa profession , cela semble très prometteur.