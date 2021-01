Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que les États-Unis sont le «plus grand ennemi» de son pays, une déclaration provocante contre la première puissance mondiale à moins de deux semaines avant que Joe Biden ne soit nommé président.

Kim Jong-un a également assuré que son pays s’équiperait d’un sous-marin nucléairea rapporté samedi l’agence officielle KCNA.

Pyongyang “devrait se concentrer et se développer pour subvertir les États-Unis, le plus grand obstacle à notre révolution et notre plus grand ennemi”a-t-il déclaré lors du huitième congrès du parti au pouvoir, selon l’agence.

Kim a fait cette déclaration 12 jours après l’entrée en fonction de Joe Biden en tant que président, le 20 janvier, et après avoir entretenu une relation tumultueuse avec le président sortant, Donald Trump.

Après avoir lancé des insultes et des menaces de guerre nucléaire, Kim Jong-un et le président des États-Unis, Donald Trump, ont mis en scène un rapprochement extraordinaire, avec des rencontres historiques et symboliques.

Rencontre entre, Kim Jong-un et Donald Trump

Mais il n’y a pas eu de progrès sur l’épineuse question des programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang. Et les négociations sont au point mort depuis l’échec retentissant du deuxième sommet entre les deux dirigeants fin février 2019 à Hanoï.

L’une des raisons de cette stagnation a été l’absence de consensus sur les concessions que la Corée du Nord devrait faire en échange de la levée des sanctions internationales qui lui ont été imposées.

Mais Trump n’a jamais inspiré la haine de la Corée du Nord pour Joe Biden, un «chien fou» qui mérite d’être «battu à mort». Pour sa part, le président élu a qualifié Kim de «tyran».

“Celui qui est au pouvoir [en Estados Unidos], la vraie nature de sa politique contre la Corée du Nord ne changera jamais “Kim Jong Un a déclaré sans nommer Joe Biden, selon KCNA.

Des propos qui reviennent à une provocation envers le nouveau gouvernement américain.

– Sous-marin nucléaire –

Kim Jong Un, a assuré dans un discours que le pays améliorera sa capacité d’armes nucléaires grâce au développement de nouvelles armes dont l’objectif est de développer «un bouclier nucléaire parfait».

Sous la présidence de Biden, les États-Unis devraient revenir à une approche plus traditionnelle de Pyongyang, insistant sur la nécessité de progrès significatifs au niveau du groupe de travail avant qu’une nouvelle réunion des chefs d’État puisse même être envisagée.

Pour sa part, La Corée du Nord justifie ses programmes nucléaires – interdits par la communauté internationale – en affirmant que Washington constitue une menace pour la survie du régime.

Défilé de missiles en Corée du Nord

Pendant des décennies, la dictature nord-coréenne a alloué de nombreuses ressources au développement de ces programmes, en dépit du fait qu’ils ont entraîné des sanctions très préjudiciables à son économie et à sa population.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Kim il y a neuf ans, ces programmes ont fait des progrès considérables, notamment plusieurs essais nucléaires et les essais d’un missile qui pourrait atteindre la zone continentale des États-Unis.

L’intermédiaire dans le processus entre Kim et Trump était le président sud-coréen Moon Jae-in, mais le dirigeant nord-coréen a accusé Séoul de violer les accords intercoréens. Pyongyang a reproché à Séoul d’ignorer ses avertissements exigeant qu’elle “mette un terme aux exercices militaires conjoints avec les États-Unis”.

Lors de la réunion du Parti des travailleurs, le dirigeant nord-coréen a également annoncé que son pays avait mis en œuvre un plan pour s’équiper d’un sous-marin nucléaire.

“Une nouvelle enquête de planification pour un sous-marin à propulsion nucléaire a été achevée et est sur le point d’entrer dans le processus d’évaluation finale” a déclaré, selon l’agence.

Le pays devrait “développer davantage la technologie nucléaire” et produire des ogives nucléaires légères et de petite taille à utiliser “En fonction des cibles ciblées”, ajoutée.

Le leader a fait ces remarques au parti lors d’une présentation de travail de neuf heures et trois jours, dont KCNA a révélé les détails pour la première fois samedi.

Ce congrès vise à renforcer l’autorité du régime. Les experts de la Corée du Nord le surveillent de près pour détecter d’éventuels signes d’un changement de politique dans l’un des pays les plus isolés du monde.

