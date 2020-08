¿Kim Jong Un c’est dans manger? Divers tabloïds anglais affirment que le Leader nord-coréen Il a déjà chargé sa sœur de prendre en charge le pays.

Qui était responsable de la diffusion de ces rumeurs était l’ancien assistant du défunt président de la Corée du Sud, Kim Dae-jung, du nom de Chang Song-min, qui a déclaré aux médias de son pays qu’il considérait que Jong-un était dans le coma « mais sa vie n’est pas finie ».

Il y a quelques jours, le National Intelligence Service (NIS) a annoncé que Jong-un il «exercera toujours le pouvoir absolu» mais transférera progressivement son autorité à Kim Yo-jong « Pour soulager le stress. »

Il dictateur Dit avoir environ 36 ans, il n’a été vu que quelques fois cette année, alimentant davantage les spéculations sur son santé.

Une autre des théories entourant sa santé est qu’une opération cardiaque « ratée » l’avait laissé gravement malade ou même mis fin à sa vie.

Rumeurs de mort de Kim Jong Un ont été réduits au silence lorsqu’il a été vu lors de la cérémonie d’ouverture d’une usine d’engrais à Suchon, au nord de la capitale du pays, Pyongyang.

Si Jong-un n’est plus en mesure de diriger Corée du Nord, les experts pensent que cela pourrait être un désastre pour leur peuple.

