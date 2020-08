Kim Jong-un s’est rendu cette semaine dans une province gravement touchée par un typhon – .

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est rendu jeudi dans une zone rizicole dévastée par un typhon, alors que le pays reclus se remet de catastrophes naturelles et artificielles consécutives.

Les photos publiées par les médias d’État du dirigeant autoritaire inspectant les champs aux côtés de responsables portant des masques semblaient être encadrées pour exprimer sa bienveillance alors que les citoyens luttent pour faire face à l’impact des graves inondations de la mousson, au bilan économique de la pandémie et aux sanctions mondiales en cours.

Le typhon Bavi a frappé la province du sud-ouest du pays de Hwanghae, portant un coup dur à ses tiges de maïs, ses rizières et autres cultures, et faisant craindre une augmentation de la faim parmi une population déjà sous-alimentée.

Selon les Nations Unies, 10 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire et vivent de la récolte à la récolte. Le pays souffre également d’années d’infrastructures négligées, ce qui aggrave les effets des catastrophes naturelles.

Le nord-coréen a été exceptionnellement diffusé toute la nuit, je crois que c’est la toute première fois. Films régulièrement interrompus par des mises à jour sur les typhons. Le typhon 8 longera la côte ouest au cours des 9 prochaines heures. C’est un signe clair de peur de perdre des vies et de se détruire. Ce clip juste avant 5h du matin pic.twitter.com/yCRxIiZ8am – Martyn Williams (@martyn_williams) 26 août 2020

Selon le Rodong Sinmun, le journal officiel du parti au pouvoir du Nord, le typhon a frappé des centaines d’hectares de terres agricoles, abattu des arbres et inondé des maisons et des routes.

Au cours de sa visite, Kim a souligné la nécessité de « diriger les efforts pour minimiser les dégâts dans le domaine agricole en particulier et réduire la récolte », a rapporté Yonhap, le fil de presse sud-coréen, citant les médias d’Etat du Nord.

« C’est l’une des tâches les plus prioritaires que notre parti doit sûrement accomplir pour aller parmi les gens et les encourager et les aider sincèrement lorsqu’ils sont en difficulté et se sentent difficiles », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, Kim a admis d’une manière inhabituellement franche que les progrès économiques de la Corée du Nord avaient été «sérieusement retardés», s’engageant à dévoiler un nouveau plan de développement économique quinquennal d’ici janvier prochain.

C’était la dernière indication que son régime ressentait la pression des sanctions internationales paralysantes pour freiner ses ambitions d’armes nucléaires, qui sont entrées en collision avec l’une des plus longues saisons de mousson jamais enregistrées et le verrouillage des routes commerciales restantes dans un effort pour maintenir le coronavirus à baie.

Officiellement, le royaume ermite n’a eu qu’un seul cas suspect de Covid-19 mais il n’a jamais été confirmé.

Cependant, plus tôt cette semaine, dans une rare manifestation d’urgence, Kim a publiquement déploré les «défauts» et les «lacunes» non spécifiés dans la campagne anti-virus du pays et a demandé qu’ils soient corrigés rapidement. Il a également sonné l’alarme concernant l’arrivée du typhon et a appelé à une préparation adéquate.

Cela a été suivi par le réseau de télévision d’État du pays qui a fourni une couverture en temps réel rare et sans précédent des dommages causés par les rafales de vent et les pluies.

L’agence météorologique sud-coréenne a déclaré que le typhon avait une vitesse de vent maximale de 96 km / h et qu’il était prévu comme l’un des plus forts à frapper la péninsule cette année.