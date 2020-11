Kim Kardashian a félicité Joe Biden (Photo: . / EPA / NINA PROMMER) (NINA PROMMER /)

Lorsqu’un candidat à la présidence s’approche des urnes avec sa famille, il est prudent de supposer que leurs partenaires voteront pour eux. Mais cette année le vote de Kim Kardashian pour son mari Kanye West a été remis en question pendant quelques jours.

Ce samedi, après avoir annoncé que Joe Biden a obtenu les votes nécessaires au collège électoral et se consacrer comme président élu, les doutes se sont transformés en surprise. En effet, la femme d’affaires a publié une série de tweets célébrant le résultat de l’élection.

En premier, Kardashian West a partagé une image de Biden avec le vice-président élu Kamala Harris et les a accompagnés de trois cœurs bleus. Un peu plus de 40 minutes plus tard, la star de télé-réalité a retweeté la vidéo de Harris annonçant la nouvelle à Biden par téléphone avec trois cœurs aux couleurs du drapeau américain. Et quelques secondes plus tard, il a également partagé un tweet de Biden, également avec le cœur de sa bannière.

Le mystère

Il y a quatre ans, Kardashian n’a eu aucun problème à partager ses préférences électorales et n’a pas hésité à soutenir ouvertement Hillary Clinton. Mais en 2020 le créateur de KKW Beauty Il a refusé de publier à qui son vote serait attribué.

Kim Kardashian a félicité Joe Biden (Capture d’écran)

La Une femme d’affaires de 40 ans a gardé son secret jusqu’au dernier moment, car mardi dernier elle a publié une image avec le fameux cachet “j’ai voté”. Et il a également encouragé le public à venir voter.

Cependant, cette photographie a fait sensation dans les réseaux sociaux, puisqu’elle elle portait un chemisier rouge, tant de ses détracteurs et disciples ils ont supposé ce qui était un signe qu’il y avait voté par l’actuel président, Donald Trump. Pour cette raison, Kardashian a supprimé l’image de son compte Instagram et en a téléchargé une en noir et blanc.

Cela n’a pas arrêté ses détracteurs, qui ont supposé qu’il essayait de cacher pour qui il avait voté. Cependant, certains de ses fans n’ont pas abandonné jusqu’à ce qu’ils aient trouvé plus de preuves. Enfin, àcertains ont réalisé que la femme d’affaires avait «aimé» les tweets du vice-président élu, ainsi que d’autres qui soutenaient Biden. Mais, il a également décidé de les supprimer de son compte.

Plus d’une raison

En plus de protégez votre mariage avec le rappeur, la deuxième raison possible pour laquelle Kardashian a choisi de ne pas élever la voix est le travail que vous avez fait avec le président Trump sur la réforme des prisons.

Kardashian n’a pas répondu pour qui elle votait (Photo: capture d’écran Netflix)

Pendant une entrevue avec David Letterman, qui a été enregistrée avant le début de la pandémie de COVID-19, le comédien a demandé à la mondaine si elle savait pour qui elle voterait. À quoi elle a décidé de ne pas dire un seul mot, alors Letterman lui a dit: “Je sais pour qui je vais voter”.

Dans l’interview, Kardashian s’est penché sur le sujet et l’avertissement qu’ils ont émis sur le partenariat avec le président actuel.

«Les gens m’ont dit: “ N’ose pas marcher sur cette Maison Blanche, ou ta réputation s’arrêtera ”. Et ce que j’ai dit: «Je dois y entrer ou la vie de ces gens n’a aucune chance». C’était donc une chose de ma vie à propos de ma réputation », se souvient-il.

Kardashian a ensuite ajouté qu’il appréciait vraiment ce que ce président avait fait pour faire avancer la réforme et aider les personnes qui sont en prison pour des condamnations injustifiées.

La femme d’affaires a remercié l’administration du président Trump (Photo: capture d’écran Netflix)

«Je suis très concentré et je suis vraiment très reconnaissant du travail que cette administration a accompli pour la réforme. Alors je vais applaudir là où c’est dû et me concentrer sur ce que je sais que je peux faire“Il s’est excalmé.

