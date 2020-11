FILE PHOTO: L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman lors du match contre la Juventus au stade Allianz, Turin, Italie – 28 octobre 2020 REUTERS / Massimo Pinca / File photo

MADRID, 21 novembre (.) – L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman était incrédule après que son équipe ait perdu 1-0 contre l’Atlético de Madrid lors du match de championnat de samedi, critiquant durement ses joueurs pour avoir déconnecté le fin de la première mi-temps et permettre à Yannick Carrasco de marquer le but gagnant.

Carrasco a profité de la surprise de plusieurs joueurs du Barça hors de la position après que Gerard Piqué a perdu la possession, accrochant une passe d’Ángel Correa et battant le gardien Marc-André ter Stegen, qui avait pris les devants.

“Nous avons bien joué en première période, mais une équipe comme Barcelone ne peut pas concéder un but en 47 comme nous l’avons fait”, a déclaré Koeman aux journalistes.

“Il est difficile de créer beaucoup d’occasions contre l’Atlético; c’est pourquoi il faut être bon quand on perd le ballon. Le but de l’Atlético était de notre faute parce qu’à la 47e minute, avoir le ballon, on ne peut pas le perdre et ils marquent 1- 0. Ce qui s’est passé lors de ce match 1-0 ne peut pas arriver. “

L’entraîneur néerlandais a perdu trois des huit matches de championnat sous le commandement du Barça et a été devancé par deux de ses plus grands rivaux, après avoir également perdu 3-1 contre le Real Madrid.

Les Catalans, qui ont remporté huit des 12 derniers titres de champion, occupent la 10e position du classement et sont neuf points derrière l’Atlético, deuxième, et le leader, la Real Sociedad.

“Comme tout entraîneur, je suis responsable. Nous savons que nous devons améliorer les résultats et nous devons faire confiance aux joueurs que j’ai. Nous devons nous améliorer en attaque ou en défense. Nous savons que nous avons besoin d’une série de victoires”, a déclaré Koeman.

“Nous avons le groupe que nous avons créé en raison de nombreuses circonstances. Nous devons travailler dur pour obtenir des résultats.”

Les problèmes de Koeman ont été aggravés par les blessures de Piqué et Sergi Roberto, ce dernier avec une blessure musculaire au droit fémoral de la cuisse droite. Piqué a subi une entorse au genou droit et attend d’autres tests, bien que les médias espagnols aient déclaré que le joueur pourrait être absent pendant environ six semaines.

(Information de Richard Martin; édité en espagnol par Andrea Ariet)