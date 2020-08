Le ministère de la Justice du Wisconsin a publié vendredi un communiqué indiquant que deux officiers avaient déployé des armes de choc en essayant d’arrêter Jacob Blake, juste avant que l’un des officiers ne lui tire sept fois dans le dos.

La nouvelle concernant les pistolets paralysants survient au milieu des manifestations, des arrestations et du tollé public à propos de la fusillade. Entre autres nouvelles, Kyle Rittenhouse, le jeune de 17 ans accusé d’homicide dans le meurtre de deux personnes lors de manifestations à Kenosha, Wisconsin, plus tôt cette semaine, restera en détention dans l’Illinois après qu’un juge a accepté de reporter une audience sur son extradition. au Wisconsin.

Rittenhouse fait face à une accusation d’homicide intentionnel au premier degré et à cinq autres accusations pour avoir tiré sur trois personnes, dont deux mortellement, lors des troubles de mardi soir à la suite de la fusillade de Jacob Blake.

L’officier de police de Kenosha, Rusten Sheskey, a tiré sur Blake, un homme noir, à sept reprises dans le dos dimanche, ce qui a laissé Blake paralysé de la taille aux pieds. Le Sénat du Wisconsin a prévu de se réunir en session spéciale lundi pour discuter de la réforme de la police à la suite de la fusillade, rapporte l’Associated Press.

Rittenhouse ne s’est pas présenté à l’audience vendredi devant la cour de circuit du comté de Lake. Une autre audience sur l’état de son extradition a été fixée au 25 septembre.

L’audience intervient après que Kenosha ait vu une nuit plus calme jeudi, avec des volontaires nettoyant après des nuits d’incendie criminel et de vandalisme et un service de prière organisé le long du lac Michigan.

« Nous sommes toujours au cœur de nombreux défis, mais il y aura un rassemblement autour d’une table dans les jours à venir », a déclaré Jim Kreuser, directeur du comté de Kenosha.

Pendant ce temps, dans la capitale nationale, des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi pour demander une réforme de la police et le droit de vote lors de la marche sur Washington.

Marche sur Washington: « Ce rêve est toujours vivant »: des milliers de personnes se mobilisent pour la justice raciale

Voici ce que nous savons vendredi:

Deux officiers ont déployé des pistolets paralysants avant que Jacob Blake ne soit abattu

Le ministère de la Justice du Wisconsin a confirmé vendredi que deux officiers avaient tenté d’utiliser des armes de choc sur Blake avant qu’il ne soit abattu sept fois dans le dos.

L’histoire continue

Les nouvelles informations du DOJ illustrent davantage ce qui s’est passé dans les moments qui ont précédé la fusillade de dimanche qui a laissé Blake paralysé de la taille aux pieds. Selon un communiqué, après que la police a tenté d’arrêter Blake, l’agent Rusten Sheskey a déployé «un Taser» sur Blake.

«Lorsque cette tentative a échoué, le policier de Kenosha, Vincent Arenas, a également déployé son taser, mais ce taser n’a pas non plus réussi à arrêter M. Blake», a déclaré le département dans un communiqué.

Après cela, Blake se dirigea vers sa voiture et ouvrit la portière côté conducteur. Sheskey, tout en tenant la chemise de Blake, a tiré sept coups de feu dans le dos de Blake, selon le DOJ, et aucun autre officier n’a tiré avec une arme à feu. L’officier Brittany Meronek était également présent.

Arenas travaille avec la police de Kenosha depuis février 2019 et Meronek a rejoint le service de police en janvier, selon le DOJ. Les trois agents ont été placés en congé administratif.

Le ministère de la Justice du Wisconsin a précédemment déclaré que Blake avait dit aux policiers qu’il avait un couteau et qu’un couteau avait été récupéré sur le plancher côté conducteur de la voiture de Blake.

Kyle Rittenhouse reste dans l’Illinois

Dans une audience de moins de 10 minutes diffusée en direct vendredi, un défenseur public de Rittenhouse a demandé à renoncer à sa présence là-bas et plus de temps afin qu’il puisse engager sa propre équipe juridique.

« Nous avons également organisé un appel téléphonique avec sa mère ce matin », a déclaré une avocate de Rittenhouse, Jennifer Snyder, au cours de la procédure.

Rittenhouse, d’Antioche, dans l’Illinois, fait face à six chefs d’accusation dans le Wisconsin, dont le plus grave est l’homicide intentionnel au premier degré. En vertu de la loi du Wisconsin, Rittenhouse est inculpé en tant qu’adulte et il risque la prison à vie s’il est reconnu coupable de l’accusation d’homicide intentionnel au premier degré.

Rittenhouse fait également face à des accusations d’homicide imprudent au premier degré, de tentative d’homicide intentionnel au premier degré, de deux chefs de mise en danger imprudente de la sécurité au premier degré et d’un chef de possession d’une arme dangereuse par une personne de moins de 18 ans.

Joseph Rosenbaum, 36 ans, et Anthony Huber, 26 ans, ont été tués dans la fusillade; Gaige Grosskreutz, 26 ans, a été blessé.

Chronologie visuelle: Violence à Kenosha après la fusillade de Jacob Blake par la police

Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent différents angles de Rittenhouse à l’aide d’un fusil de style AR-15. Dans une partie de la vidéo, Rittenhouse, qui est blanc, est vu en train de marcher vers les véhicules de police après la fusillade avec les mains levées dans une reddition apparente, mais la police passe devant lui. Il a été arrêté mercredi à Antioche.

Rittenhouse a déclaré à un journaliste avant la fusillade qu’il était venu à Kenosha de son domicile à Antioche pour défendre ses biens pendant les troubles.

Le chef de la police défend les policiers qui n’ont pas appréhendé Rittenhouse

Le chef de la police de Kenosha, Daniel Miskinis, a déclaré vendredi qu’il ne pensait pas que les policiers passaient à Rittenhouse en voiture par un manque de jugement.

« Dans l’ensemble des circonstances, rien n’indiquait que cette personne ou quiconque était armé autour d’eux était la personne », a déclaré Miskinis lors d’une conférence de presse vendredi après-midi.

Il a déclaré qu’avec d’autres bruits, y compris ceux de la radio de la police, les policiers auraient été « très peu susceptibles » d’entendre crier de la foule que le jeune homme de 17 ans avait tiré sur des gens.

« Il y avait beaucoup de monde dans la région, beaucoup de gens avec des armes et, malheureusement, beaucoup de coups de feu », a déclaré Miskinis. «Donc, ce que les policiers… entrainaient dans cette affaire était une plainte de« coups de feu », pas une fusillade, pas une plainte de« personne à terre ».»

Il a dit que Rittenhouse marchant vers la police après la fusillade avec les mains en l’air n’aurait pas été hors de l’ordinaire dans cette situation. Et bien que ce comportement ait pu être anormal il y a deux semaines, il ne l’est plus, a déclaré Miskinis.

Sur un enregistrement entendu par Miskinis, les agents disaient à Rittenhouse de se mettre à l’écart.

« De toute évidence, ils ne le considèrent pas comme un suspect ou une menace de quelque nature que ce soit », a déclaré Miskinis. « Il est autorisé à partir, où il va à Antioche et se rend parce que nous n’avons aucune idée qu’il est impliqué. »

Les agents, a-t-il dit, étaient concentrés sur ce qu’ils voyaient sur la route.

Un syndicat de police publie des déclarations sur ce qui s’est passé lors de la fusillade de Blake

L’avocat de l’Association de la police de Kenosha, Brendan P. Matthews, et le syndicat représentant les agents impliqués ont publié vendredi une longue déclaration visant à corriger le dossier sur les faits liés à la fusillade.

« La récente fusillade impliquant des officiers à Kenosha a produit une variété de sentiments et de récits, dont la plupart sont totalement inexacts », indique le communiqué. « La représentation purement fictive d’événements provenant de personnes sans connaissance directe de ce qui s’est réellement passé est incroyablement nuisible et ne fournit aucun avantage à qui que ce soit, autre que de perpétuer un récit trompeur. »

Matthews dit que les agents ont été envoyés sur place en raison d’une plainte selon laquelle Blake tentait de voler les clés / le véhicule de l’appelant. Selon Matthews, les agents étaient au courant du mandat ouvert de Blake et qu’il était armé d’un couteau.

Père de Jacob Blake: Mon fils est « un être humain » mais « n’a pas eu les droits d’un humain »

Dans une interview avec . vendredi matin, Jacob Blake Sr. a parlé du rétablissement de son fils et a décrit «deux systèmes judiciaires» dans lesquels son fils a été abattu alors qu’il s’éloignait de la police alors que Rittenhouse n’était pas arrêté après avoir tué deux personnes.

« C’est une personne. C’est un être humain. Ce n’est pas un animal. » Blake a déclaré à .. « Mais mon fils n’a pas eu les droits d’un humain. »

Blake a déclaré jeudi au Chicago Sun Times que son fils avait été menotté à son lit d’hôpital, même s’il était paralysé de la taille aux pieds.

Mais vendredi après-midi, les menottes ont été enlevées, a déclaré l’avocat de Blake, Patrick Cafferty, à . et à Kenosha News. Des députés du comté de Milwaukee étaient en poste dans la chambre de Blake et il a été retenu en raison des règles entourant un mandat de juillet pour un problème de violence domestique, selon Cafferty. Les mandats ont été annulés vendredi, a-t-il déclaré.

L’avocat des droits civils Ben Crump et les co-conseils Patrick Salvi et B’Ivory Lamarr, ont déclaré dans un communiqué avoir appris vendredi que les mandats d’arrêt contre Blake avaient été annulés, bien que les charges retenues contre lui soient « toujours en suspens ».

« Heureusement, un homme qui est paralysé et qui se bat pour sa vie après avoir été abattu sept fois dans le dos, n’aura plus à supporter la douleur d’avoir les chevilles et le poignet enchaînés et le stress traumatisant d’être sous garde armée », les avocats ont déclaré dans un communiqué.

USA TODAY a contacté le ministère de la Justice du Wisconsin pour confirmer que les mandats de Blake ont été annulés.

Cafferty a déclaré qu’il s’était entretenu avec le procureur de district Michael Graveley vendredi matin et qu’il avait pu organiser le paiement d’une caution de 500 $ sur l’accusation de juillet.

Blake a essayé de ne pas parler à son fils des troubles à Kenosha. Il a eu de bonnes nouvelles, cependant, a déclaré Blake.

Vérification des faits: Jacob Blake fait face à des accusations dans l’affaire d’agression de mai, mais il n’a pas été condamné pour arme à feu

« Ce qui l’a fait sourire, ce sont les Milwaukee Bucks. Cela l’a fait sourire », a déclaré Blake. Les Bucks ont été la première de plusieurs équipes sportives professionnelles cette semaine à suspendre leurs matchs à la suite de la fusillade alors qu’ils exigeaient que justice soit rendue pour Blake et que l’officier responsable rende des comptes. Blake a déclaré que l’équipe avait également envoyé à son fils un maillot signé.

Les candidats démocrates à la présidentielle et à la vice-présidence Joe Biden et Kamala Harris ont également parlé avec la famille de Blake pendant près d’une heure, a déclaré Blake. « Ils étaient si réconfortants que vous avez presque oublié comment la situation se déroulait », a déclaré Blake. Le président Donald Trump n’a pas contacté sa famille, a déclaré Blake.

À l’avenir, Blake a déclaré que ses petits-enfants, qui se trouvaient dans la voiture vers laquelle son fils se dirigeait lorsque la police l’a abattu, devront faire face à la détresse émotionnelle de voir la violence qui est arrivée à leur père.

« Pop pop, pourquoi ont-ils tiré sur mon papa dans le dos? » Blake a dit que son petit-fils aîné lui avait demandé.

Jeudi soir calme à Kenosha

Après de violents troubles en début de semaine, Kenosha était plus calme jeudi soir.

Plus de 200 personnes ont prié à Harbor Park le long du lac Michigan. Les pasteurs qui ont organisé l’événement ont déclaré qu’ils voulaient que la ville soit connue pour son amour de Dieu, pas pour la violence qui a sévi dans ses rues la semaine dernière.

Plus tôt dans la journée, Kreuser et le maire John Antaramian se sont engagés à relever les défis de l’inégalité raciale à l’origine des manifestations.

« L’unité devient l’un des principaux aspects de ce qui doit se passer dans cette communauté, et cette unité ne se produira que si nous travaillons tous ensemble », a déclaré Antaramian.

Le révérend Jesse Jackson est apparu lors d’une conférence de presse et a déclaré que le traitement différent de Blake et Rittenhouse par la police correspondait à un modèle.

‘Nous avons vraiment juste besoin de prières’: La mère de Jacob Blake dit que son fils serait « mécontent » de la destruction à Kenosha

« Nous exigeons justice dans le pays », a déclaré l’icône des droits civiques.

Les avocats représentant Blake et sa famille ont également établi une distinction nette entre les deux cas.

«Ils lui ont tiré sept fois dans le dos devant ses enfants», lit-on dans le communiqué des avocats, faisant référence à Blake.

Mais en ce qui concerne Rittenhouse, «les forces de l’ordre locales et les gardes nationaux lui ont permis de marcher dans la rue avec son arme d’assaut», ont déclaré Crump, Salvi et Lamarr.

La manifestation a attiré l’attention nationale et Trump a déclaré plus tôt cette semaine que «les forces de l’ordre fédérales et la Garde nationale» seraient envoyées à Kenosha pour rétablir la loi et l’ordre.

Jeudi, le gouverneur Tony Evers a annoncé que les troupes de la Garde nationale de l’Arizona, du Michigan et de l’Alabama arriveraient pour aider les troupes du Wisconsin à sa demande. Evers avait déjà envoyé plus de 500 gardes du Wisconsin à Kenosha cette semaine.

Un petit groupe a continué de manifester dans le centre-ville de Kenosha après le couvre-feu jeudi, qui est entré en vigueur à 19 heures.

Les manifestants ont parcouru les rues avec des arrêts à Library Park et au Civic Center Park. Les retransmissions en direct des personnes présentes sur les lieux ont montré des arrestations de manifestants. Il montrait également des personnes attendant que des amis arrêtés plus tôt soient libérés.

Vers minuit, un groupe de moins de 50 manifestants est resté.

Contribuant: Matthew Brown, Maureen Groppe, David Jackson, Nicquel Terry Ellis et N’dea Yancey-Bragg, USA TODAY; JR Radcliffe, Alison Dirr et Sarah Hauer, Milwaukee Journal Sentinel

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Kenosha: Kyle Rittenhouse dans l’Illinois, Jacob Blake tir de protestation