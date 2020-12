15 minutes. Le taux de chômage aux États-Unis (États-Unis) a chuté de deux dixièmes de point de pourcentage pour s’établir à 6,7% en novembre, un mois au cours duquel l’économie a créé 245000 emplois, a rapporté vendredi le Bureau of Labor Statistics (BLS, en anglais) du Département du travail. ).

Les chiffres montrent un ralentissement de la croissance de l’emploi après que l’économie a ajouté 638 000 emplois en octobre.

L’augmentation de novembre était la plus faible depuis que le marché du travail américain a commencé à rebondir après l’impact de la pandémie COVID-19 qui a supprimé 20,7 millions d’emplois en avril et mai.

Les États-Unis ont récupéré un peu moins de la moitié des emplois perdus au début de la pandémie. La croissance de l’emploi en novembre était bien inférieure aux attentes des analystes, qui estimaient une augmentation d’environ 432 000 emplois.

Les perspectives sur le marché du travail restent incertaines alors que le pays a enregistré plus de 14,2 millions de cas de coronavirus et plus de 276 000 décès. Ces dernières semaines, le nombre d’infections, d’hospitalisations et de décès continue d’augmenter.

Un peu plus d’un mois après le changement de gouvernement et après des mois d’inaction, un accord possible au Congrès pour un deuxième paquet de mesures de relance économique est envisagé, après celui approuvé en mars de 2,2 billions de dollars, le plus grand de l’histoire du pays.

Le mois dernier, le secteur privé a créé 344 000 emplois, comparativement à une augmentation de 906 000 en octobre; tandis que le secteur public a perdu 99 000 emplois après une baisse de 267 000, qui reflète la résiliation des contrats temporaires pour le recensement.

La baisse du taux de chômage général traduit également la disparition de quelque 400 000 personnes de la population active, soit parce qu’elles n’ont pas pu trouver de travail, soit parce qu’elles ont dû s’occuper d’un membre de la famille infecté par le coronavirus.

Chiffres

“Il y a eu des gains d’emplois notables dans le transport et les entrepôts en vrac, les services commerciaux et professionnels et les soins de santé”, a déclaré BLS. “L’emploi du gouvernement et le commerce de détail ont réduit leur emploi.”

Le taux de chômage des hommes de plus de 20 ans est resté à 6,7% en novembre aux États-Unis. Pendant ce temps, parmi les femmes de plus de 20 ans, il est passé de 6,5% à 6,1%, selon le rapport.

La rémunération moyenne des travailleurs a augmenté de 0,3% en novembre, après une augmentation de 0,1% le mois précédent. Ils ont augmenté de 4,4% par rapport à novembre 2019.

Le taux de chômage, qui avait oscillé autour de 3,5% pendant plusieurs mois jusqu’en février, a commencé à augmenter à la mi-mars. En avril, il a atteint 14% et depuis, il diminue progressivement.

En temps normal, l’économie américaine ajoute des emplois à l’approche des fêtes traditionnelles du Nouvel An. Cependant, la nouvelle vague d’infections par le coronavirus a imposé de nouvelles restrictions aux activités commerciales dans les villes et les États.

Jeudi, le BLS a rapporté que le nombre de demandes d’allocations de chômage dans le pays était tombé à 712000 la semaine dernière, contre 787000 la semaine précédente, au milieu de nouvelles restrictions appliquées dans une grande partie du pays par le rebond des cas. par COVID-19