15 minutes. Le président iranien, Hasan Rohaní, a assuré ce mercredi que l’avenir de l’accord nucléaire est entre les mains de la nouvelle administration américaine de Joe Biden, tout en célébrant la fin du mandat du «tyran» Donald Trump.

“La balle est maintenant dans le camp des États-Unis (USA). S’ils remplissent leurs engagements, nous le remplirons également. Cela a été souligné par Rohaní lors de la session du Cabinet, au cours de laquelle a demandé à Biden de revenir à la «légalité».

Le président a également noté que “Trump est mort et sa vie politique a pris fin, mais l’accord nucléaire a survécu“.

Pénalités lourdes

Dans son discours, Rohaní a affirmé que “il est désormais à 5 + 1 (USA, France, Royaume-Uni, Chine, Russie et Allemagne) pour remplir ses obligations“.

De même, Rohaní a exprimé sa joie à la fin du mandat de Trump, qui en 2018 a retiré son pays de l’accord nucléaire avec l’Iran et les autres grandes puissances et a imposé des sanctions sévères au pays persan.

Un an plus tard, l’Iran a commencé à violer ses obligations de faire pression sur le reste des signataires pour contrer les sanctions américaines. Ceci, afin de bénéficier des incitations économiques qu’impliquait le pacte.

“Aujourd’hui, le dossier noir de Trump est fermé pour toujours, un exemple du renversement des oppresseurs“dit Rohaní.

Politique autoritaire

En outre, il a décrit les politiques internationales et nationales adoptées par le président américain sortant comme “inappropriées et autoritaires” et Trump lui-même comme “un tyran stupide et un terroriste”.

En ce sens, il a dénoncé que “L’héritage de Trump pour son pays a été de créer une société bipolaire“et que, par conséquent,” Washington est devenu une caserne militaire “lors de l’inauguration de Biden.

Depuis la publication des résultats des élections présidentielles américaines, L’Iran a exhorté à plusieurs reprises Biden à revenir à ses engagements dans le cadre de l’accord nucléaire, ce que le futur président américain a indiqué vouloir faire mais sous conditions.

La tension entre les deux pays est restée vive depuis l’assassinat en janvier 2020 du puissant général iranien, Qasem Soleimaní, lors d’un attentat américain à Bagdad.

Pour ce crime, pour les sanctions imposées et pour d’autres raisons, l’Iran a annoncé mardi avoir sanctionné plusieurs responsables américains, dont Trump.