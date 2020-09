Une partie de l’excédent de pesos est canalisée vers la demande de dollars. (.)

Début septembre, la Banque centrale a vendu environ 600 millions USD. Les données officielles font état de ventes d’environ 436 millions USD entre mardi et jeudi dernier, tandis que des sources privées estimaient un solde négatif d’environ 30 millions USD vendredi, 80 millions USD supplémentaires mardi 8 et environ 60 millions USD ce mercredi.

La monnaie au public était en moyenne de 102,75 $ à vendre, avec un supplément de 30% pour l’application de la taxe dite de «solidarité» (PAIS). Le dollar de gros a progressé de six cents à 74,77 $, avec une augmentation cumulée jusqu’à présent cette année de 24,8%.

Le montant échangé sur le segment au comptant atteint le jour 230,6 millions de dollars. « Des sources du marché privé ont estimé que le solde négatif actuel était de l’ordre de 60 millions USD, soit environ», A commenté Gustavo Quintana, agent de PR Corredores de Cambio.

Le dollar bleu a baissé d’un peso à 131 $, loin du sommet intrajournalier de 140 $ atteint le 24 juillet. L’écart de taux de change avec le grossiste officiel atteint 75,2%.

Les dollars négociés en Bourse sont restés volatils, autour de 125 $ pour les liquidités avec liquidation – selon les actions – et à 120 $ pour le MEP, après le règlement des nouvelles obligations d’échange.

Actions et obligations, avec peu d’élan

Les actifs argentins ont terminé mercredi sur un bilan mitigé, avec une majorité de baisses pour les actions à l’étranger et une légère amélioration pour les nouvelles obligations de change, dans une vague de rebond des prix sur les marchés nord-américains.

Dans une roue nettement haussière à Wall Street, avec des hausses de 2% de ses principaux indices, les ADR des entreprises argentines vendues en dollars ont diminué jusqu’à 4,2%, Cresud en tête, suivi de Corporación América (-3,7%). IRSA a chuté de 3,3% et YPF a soustrait 0,6%. Du côté des gagnants, le Mercado Libre a gagné 3,4%; Telecom, 3,3%, et Grupo Galicia ont progressé de 0,2%.

Pendant ce temps, à Wall Street, les obligations de droit étranger ont également augmenté de 0,5% en moyenne et ont partiellement compensé le début baissier enregistré mardi.

« Profitant du rebond venant du nord, les actifs domestiques répètent une reprise, qui s’accompagne d’un ton modéré et sélectif, étant donné que les opérateurs restent prudents face aux tensions politiques et à l’incertitude économique actuelle », référé Gustavo Ber, économiste à Estudio Ber.

Les actions se sont améliorées en pesos, mais ont chuté en dollars, tandis que les nouvelles obligations ont été maintenues, mais peu échangées

Au niveau local et en pesos, les actifs argentins ont clôturé en hausse, dans un marché où les investisseurs attendent la formation du marché secondaire pour les nouveaux titres issus du succès du swap de dette.

Il attend «que le marché opère plus en profondeur, dans le cadre des titres déjà réglés dans les comptes clients. Le marché va s’accumuler (avec les jours), notamment sur les obligations les plus liquides », précise le cabinet de conseil Portfolio Personal Inversiones. Il a ajouté que « pour se faire une idée, les principales références de marché avant étaient les obligations 2020, 2024 et Discount (…) Désormais on comprend, les références passeront par les obligations en 2030, 2035 et 2038 dollars ».

Le gouvernement, qui a récemment réussi à restructurer la dette extérieure pour environ 65 milliards USD et les titres de droit local pour 41 milliards USD supplémentaires, cherche désormais à négocier une ligne de crédit millionnaire prise en 2018 avec le Fonds monétaire international.

Les obligations souveraines en dollars de droit argentin négociées sur le marché Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) ont augmenté en moyenne de 0,7%, le titre Bonar AL30 progressant de 0,9%.

«Les obligations en dollars ont fonctionné avec peu de volume et sans grande référence, cependant, nous pouvons souligner que la loi étrangère évoluait à des niveaux de taux compris entre 11% et 13%, alors que la loi locale le faisait à des niveaux de taux entre 11% et 12,5% « , a indiqué le Groupe SBS dans un rapport récent.

Avec un chiffre d’affaires de 600 millions USD, le début de septembre a été le plus négatif depuis mai 2018

Avec l’impact des anciennes obligations et un volume minimal, le risque pays préparé par la banque JP Morgan atteint 2147 points de base. Avec la nouvelle reconfiguration de la dette, les opérateurs de marché prévoient que cet indice pourrait baisser d’environ 1 000 points de base.

« Il y a encore des agents qui échangent les obligations (…) alors que les nouveaux commencent à négocier et que les anciens (titres) disparaissent, le risque pays se normalisera », a-t-il déclaré à . Mariano Sardans, directeur de la FDI Asset Management.

L’indice boursier S&P Merval gagne 2,3% à 46520 unités, après avoir clôturé mardi avec une baisse de 0,5%.

