Le pic de la demande de monnaie qui se répète chaque fin d’année et le début de la suivante a permis à la Banque centrale d’acheter 1 milliard de dollars en un peu plus d’un mois., une séquence acheteuse de recomposition des réserves qui n’a pas été observée depuis janvier 2020. Ce phénomène saisonnier, la baisse de l’écart de change, un climat financier extérieur favorable et la flambée du prix du soja se conjuguent pour apaiser le front des taux de change. Le propriétaire de l’entité, Miguel Pesce, respirer: les attentes d’une dévaluation brutale à court terme sont diluées.

La tension de change est loin de disparaître et, pour les analystes, l’arrivée de février avec son habituel retournement de la demande de monnaie apparaît toujours comme un défi. Mais au moins, la situation actuelle est un peu moins alarmante qu’elle ne l’était, par exemple, il y a à peine un mois.

Plusieurs facteurs jouent en faveur de la tranquillité de Pesce. Premièrement, la lente recomposition dont les réserves internationales ont bénéficié au cours du dernier mois et fraction. Cela fait 24 tours que l’autorité monétaire n’a pas à sortir pour couvrir avec ses propres réserves le manque d’offre de devises pour les importations et le paiement de la dette. De plus, en 22 de ces jours, la demande n’a pas réussi à s’emparer des dollars offerts par les exportateurs: c’est ainsi que la Centrale est passée de vendeur à acheteur.

Il a acheté environ 295 millions de dollars cette semaine seulement et plus d’un milliard de dollars depuis le début de décembre.

Le contexte d’hyperliquidité globale et de rebond des matières premières donne également un coup de main.

“De la main du yuyito”, condamne le rapport hebdomadaire du cabinet de conseil Econviews, qui conduit Miguel Kiguel.

«Avec le soja à 520 USD la tonne après le rapport de l’USDA hier, la situation financière change. Dans presque tous les scénarios de liquidation et de sécheresse, le MULC va recevoir plus de dollars qu’on ne le pensait il y a quelques semaines. Cela a plusieurs implications, mais le plus urgent est que le bond du taux de change qui était considéré comme probable pendant l’été semble maintenant improbable. De toute évidence, il y a d’autres facteurs à prendre en compte, notamment la politique et la pandémie », analyse le rapport privé.

Les attentes d’une forte dévaluation se sont abaissées (Marcus)

Les achats sont aidés par des mesures hétérodoxes, telles que le durcissement des barrières à l’achat de devises pour les importations et le paiement de la dette, qui sont devenues plus jalouses ces dernières semaines. Mais, au moins à court terme, cela a fait chuter la demande de couverture (qui avait déjà été couverte par le placement de deux obligations liées au dollar par le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, en octobre dernier).

«Les attentes d’une forte dévaluation ont baissé pour plusieurs raisons. D’une part, la stricte administration du taux de change, tant de la réglementation que du commerce extérieur, a ajouté à l’intervention du dollar boursier et à la hausse du taux de dévaluation effective ces derniers mois. A cette accumulation de facteurs se sont ajoutés la demande de monnaie en fin d’année et les prix exceptionnels des céréales que nous exportons heureusement », a-t-il dit. Javier Marcus de Southern Trust.

Sur le marché à terme du dollar, une place assez limitée par les réglementations de change interminables, le calme relatif s’est également ressenti. Selon les données du LBO, le taux implicite d’un contrat à terme d’un mois – le coût que les entreprises privées paient pour se couvrir contre une hausse du dollar officiel – est passé de 79% le 9 décembre à 67% le 12 janvier. . La baisse des taux implicites, si vous voulez mesurer à quel point le dollar a peur de monter, s’est produite dans tous les termes.

«Non seulement les taux à terme sur le dollar ont baissé, c’est la prime que les hedgers sont prêts à payer, mais aussi sous la position longue totale de plus de 20%. Le défi se situe dans les prochains jours, où la demande de monnaie diminue et la pression pour le taux de change augmente en attendant l’arrivée de dollars des exportations de céréales qui arrivent en mars et avril », a averti Marcus.

Avec le soja à 520 USD la tonne après le rapport USDA d’hier, la situation financière change (Econviews)

Au bureau de change d’une grande banque, ils ont également admis que les anticipations de dévaluation, bien qu’elles n’aient pas disparu, étaient considérablement assouplies.

“En raison de l’émission de dette liée au dollar et de l’obstacle aux importations, la demande de contrats à terme sur le dollar diminue beaucoup”, ont-ils expliqué, faisant référence au fait qu’avec moins d’importateurs sur le terrain, la nécessité de souscrire une assurance de change est moindre. “Et si la Banque centrale achète des dollars sur le marché de gros, les gens disent” cela ne dévalorise pas “. Cela vous impacte sur les attentes qu’ils n’auront pas besoin de dévaluer maintenant et que les entreprises ne paient pas l’assurance de change », ont-ils ajouté.

