Par David Lawder

WASHINGTON, 27 août (.) – La Banque mondiale a annoncé jeudi qu’elle interrompait la publication de son classement « Doing Business » pour enquêter sur les irrégularités dans la collecte de données avec lesquelles elle classifie chaque année le climat des affaires et des investissements dans les pays. et qu’ils ont suscité une controverse sur une perte au Chili pendant le gouvernement de Michelle Bachelet.

L’agence a déclaré dans un communiqué qu’elle procéderait à un examen systématique des modifications des données des cinq derniers rapports Doing Business et que des auditeurs indépendants enquêteraient sur les processus de collecte et d’examen des données.

« La publication du rapport Doing Business sera interrompue pendant que nous menons notre évaluation », a indiqué la banque.

Le rapport Doing Business est depuis longtemps controversé car il classe les pays en fonction d’indicateurs de la manière dont leurs bureaucraties et réglementations gouvernementales affectent – et limitent souvent – leur attractivité en tant que destinations pour les investissements des entreprises.

La publication a été critiquée en 2018 lorsque l’économiste en chef de la Banque mondiale, Paul Romer, a déclaré que les changements méthodologiques dans le rapport auraient pu être biaisés contre la présidente socialiste chilienne de l’époque, Michelle Bachelet. Le rapport publié en 2017 a fait chuter le Chili à la 55e place contre 34e en 2014, lorsque Bachelet a pris ses fonctions.

Romer a démissionné suite à la controverse, affirmant dans une interview au Wall Street Journal que le rapport « donnait une mauvaise impression » sur l’environnement des affaires au Chili sous la présidence de Bachelet.

La Banque mondiale a déclaré jeudi qu’un « certain nombre d’irrégularités » avaient été signalées en relation avec des changements de données dans les rapports publiés en 2017 et 2019, mais ne les a pas identifiées.

« Les changements dans les données n’étaient pas cohérents avec la méthodologie Doing Business », a déclaré la banque, ajoutant qu’elle « corrigerait les données pour les pays les plus touchés par les irrégularités ».

Le dernier rapport Doing Business, publié en octobre 2019, a montré que les pays d’Amérique latine étaient à la traîne, l’Argentine perdant de sept places à 126 et le Mexique de six crans à 60. Le Chili se classait 59e.

(Reportage de David Lawder; édité en espagnol par Javier López de Lérida)