Journalistes Javier Ceriani, Elisa Beristain, Jorge Carbajal, Filip et Angélica Palacios (Photo: Instagram @ ChismeNoLike / Jorge Carbajal / Filip / Angelica Palacios Real)

Des journalistes de plateformes numériques telles que YouTube ont dénoncé les abus qu’ils subissent de la part de leurs collègues la presse sur les chaînes de télévision, plus précisément Gustavo Adolfo Infante et Pati Chapoy.

Et est-ce que les journalistes Elisa Beristain, Javier Ceriani, Jorge Carbajal, Angélica Palacios et “Filip” ont fait connaître divers griefs auxquelles ils ont été soumis par les médias et les journalistes tels que Gustavo Adolfo Infante Oui Pati Chapoy, qui aurait contesté certaines informations comme étant les leurs malgré le fait que les médias sur YouTube étaient ceux qui prétendaient avoir le contenu en premier.

C’est à travers une transmission en direct sur les plateformes “Productora 69”, “Chisme No Like” et les chaînes “Angélica Palacios Real” et “Let it be Here!”, Que les journalistes précités ont dénoncé les abus auxquels ils ils doivent se soumettre, tels que les processus juridiques et les enquêtes des plates-formes de contenu sur lesquelles ils travaillent et qui ne sont pas monétisés, ce qui leur pose des problèmes pour trouver un financement avec les fruits de leur travail.

Les journalistes accusés d’abus de la part de Gustavo Adolfo Infante et d’autres journalistes (Photo: Mara Patricia Castañeda / Youtube – capture d’écran)

Dans cette émission, ils ont dénoncé les attaques de journalistes appartenant à des chaînes de télévision telles que Grupo Imagen Televisión, en particulier Gustavo Adolfo Infante, qui participe aux programmes De Primera Mano et TV Azteca, avec Pati Chapoy du programme Ventaneando. dont ils ont reçu diverses attaques et même des adjectifs qui menacent leur physicalité et leur sexualité et qui pourraient être qualifiés de discriminatoires.

Pour cette raison, les journalistes de ces plates-formes ont fait entendre leur voix et ont déclaré qu’à certaines occasions, les chaînes de télévision avaient déposé des plaintes ou réclamé du matériel qu’elles avaient tiré de leur travail afin de le marquer comme le leur et puis ils revendiquent ce contenu des créateurs originaux, de sorte que leurs vidéos finissent par être démonétisées et ils perdent temporairement leurs revenus à mesure que des enquêtes sont menées.

De même, Angélica Palacios a dénoncé que sa chaîne avait été bloquée par une demande d’une équipe d’une chaîne de télévision et qu’elle avait dû ouvrir une autre chaîne pour dénoncer l’acte, ce qui lui a fait perdre la monétisation de son contenu passé jusqu’à ce que les deux soient réactivés.

À titre d’exemple, des journalistes ont montré le contenu d’une publication de Laura Flores, la productrice de l’émission De Primera Mano, dans laquelle elle accusait Angélica Palacios d’avoir fait une émission dans lequel il utilise du contenu qui est censé provenir de ce programme et dans lequel il prétend avoir revendiqué le contenu.

Pati Chapoy était un autre journaliste critiqué (Capture d’écran: Ventaneando Aztecauno)

C’est ce que les journalistes des plateformes virtuelles ont dit avec des déclarations, spécifiquement Angélica Palacios:

Elle (Laura Flores) a déclaré publiquement que c’était elle qui avait censuré ma chaîne pour qu’elle n’ait pas d’abonnés, et vous savez que je suis très sensible et discrète avec l’information. Et aujourd’hui je dis au public que nous sommes partenaires, que si aujourd’hui je reçois l’invitation d’Elisa Beristain, Javier Ceriani, le soutien de Jorgito et Filip, c’est qu’aujourd’hui nous donnons le ton sur YouTube dans le genre des Shows

Angélica Palacios a dénoncé et déclaré qu’elle ne s’était jamais approprié ledit contenu et qu’il n’avait pas mis de marque sur ce matériel, pour se référer plus tard à ce que les médias ont utilisé, sans donner de crédits, le contenu d’eux pour faire du matériel pour leurs programmes:

Toi, Elisa, principalement toi, tu dois savoir combien de fois ils ont utilisé les commentaires de Jorgito comme référence ou les enquêtes de Ceriani, pour compléter leurs programmes de télévision. Et maintenant, elle dit que nous sommes ceux qui sont pénalisés parce qu’elle est soutenue par une marque appelée «Grupo Imagen». Au Mexique, la quantité de contenu est respectée

Javier Ceriani a dénoncé que le 19 novembre 2020, Pati Chapoy a donné un retweet à des informations liées au cas d’Eleazar “N”, signalant spécifiquement sa prétendue liberté, mais ce n’était qu’une rumeur qui a répandu le cousin du acteur et ne s’est pas matérialisé. Chapoy a tagué ce tweet avec la phrase “Faux, pas vrai”. Voici ce que dit Ceriani:

Cela a retenu mon attention, car elle ne fait jamais ce genre de chose, son entourage le fait. Mais elle-même s’occupe de ça, et à quel point elle nous suit et vérifie les informations

Les journalistes ont évoqué les différentes attaques qu’ils ont subies ces dernières semaines (Photo: Youtube @Chisme No Like)

Elisa Beristain a rappelé l’étape au cours de laquelle Chapoy a eu des problèmes avec Televisa en raison du contenu, où un mandat d’arrêt a été ordonné contre lui et il a eu le soutien de Benjamín Salinas Pliego pour échapper à cet ordre jusqu’à ce qu’un amparo soit obtenu. Par la suite, cette affirmation a réussi à ajuster la législation pour l’utilisation des crestomaties et du contenu médiatique à des fins éducatives pendant une durée limitée. Le journaliste a également dénoncé que dans l’une des vidéos de Gustavo Adolfo Infante, il les traitait de «voleurs» et avait commencé à les attaquer verbalement.

Le journaliste Jorge Carbajal, a dénoncé que l’un des journalistes qui ont envoyé un événement d’actualité avait capturé du contenu avec d’autres médias, Cependant, l’un des collègues appartenant à une grande chaîne de télévision lui a demandé de bien vouloir lui prêter le contenu car il n’avait pas eu le temps de le capturer, ce que le journaliste de «Productora 69» a accepté de bonne foi.

Par la suite, la chaîne de télévision à laquelle appartenait le journaliste qui avait demandé la faveur a marqué le contenu comme étant le sien et, par conséquent, TV Azteca a dénoncé le droit d’auteur au véritable propriétaire, “Productora 69”, leur chaîne a donc été bloquée et ils ne pouvaient pas monétiser leur contenu. La confusion a été dissipée par la suite, mais pas avant qu’il y ait eu des affrontements entre l’équipe juridique des deux parties.

TV Azteca a dénoncé le droit d’auteur au véritable propriétaire du contenu de Venga La Alegría (Photo: Capture d’écran)

Ce qui a été vécu ici, c’est avec le programme «Venga la Alegría» et que c’était quelque chose de très similaire et cela ne vaut pas la peine. Il s’avère que mon reporter lui prête un matériel de la cour de Ninel Conde. Ils occupent le matériel qui est le nôtre et il s’avère que lorsque je le mets sur mon programme, ils me le signalent parce qu’il s’avère que je saisis du matériel qui est le leur et il s’avère que YouTube me bloque totalement et enlève la monétisation. Des trois canaux, pas un, des trois canaux

Selon Jorge, la situation s’est tellement aggravée qu’elle a atteint le niveau légal de Televisión Azteca «et par conséquent, des heures après que je l’ai rendue publique, ils ont retiré la réclamation et YouTube a rendu tout ce qui m’appartenait». Le journaliste a assuré que cela était venu très loin et qu’au final, nous partageons tous la vérité: «Ecoute, peu importe si à la fin on doit emprunter du matériel, rien ne se passe si je commente un matériel de vous, d’Angélica, de Venga La Alegría. Je pense qu’avant la télévision, c’était à ce sujet », a-t-il conclu.

Il a affirmé que quand ils ont commencé et que quelqu’un des médias a pris un matériel d’eux, c’était un compliment, “mais si nous leur prenons un matériel, nous volons”, a déclaré Carbajal.

PLUS SUR CE SUJET:

“La comédie m’a donné de très beaux moments”: Michelle Rodríguez a parlé de la nouvelle saison de “40 et 20”

Il l’a forcée à perdre 7 kilos en une semaine et n’a pas payé son régime: Elena Lizárraga lui a également dit la vérité sur Lupita Jones

Un autre mexicain dans l’univers Marvel?: Tenoch Huerta est en pourparlers pour être le méchant du nouvel épisode de “Black Panther”