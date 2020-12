PHOTO DE FICHIER; La Présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, lors d’une conférence de presse à Francfort, Allemagne, le 12 mars 2020. REUTERS / Kai Pfaffenbach

FRANCFORT, 10 décembre (.) – La Banque centrale européenne dévoilera jeudi de nouvelles mesures de relance pour soutenir une zone euro frappée par la récession suffisamment longtemps pour laisser le temps au déploiement d’un vaccin contre le coronavirus et à la reprise économique.

La promesse de nouvelles mesures de soutien étant connue, seuls les détails du plan de relance restent en suspens. Mais son résultat est prévisible: les coûts d’emprunt resteront proches de zéro pendant des années afin que les États et les entreprises puissent sortir de la plus grande récession en un temps record.

Le défi de la BCE sera d’équilibrer une liste croissante de risques à court terme avec une amélioration des perspectives à long terme, avec une annonce suffisamment puissante mais dépourvue de l’effet «choc et crainte» des précédentes mesures anti-crise.

“Avec les nouvelles positives sur le développement de vaccins, l’Europe commence à voir la lumière au bout du tunnel”, a déclaré Oxford Economics dans une note. “Cependant, les perspectives à court terme restent extrêmement difficiles, le PIB de la zone euro devant se contracter au quatrième trimestre”.

Pour l’instant, le bloc euro à 19 pays fait face à un triple choc: celui de la deuxième vague persistante du coronavirus, celui de la perspective d’un Brexit dur et celui d’une situation de stagnation politique par rapport au fonds de relance de la pandémie de l’Union européenne de 750 000 millions d’euros (908 000 millions de dollars).

Mais tous les trois sont considérés comme des chocs temporaires, avec des conflits politiques susceptibles d’être résolus et la pandémie s’atténuant au printemps, laissant la BCE pour soutenir le bloc à travers un hiver difficile.

En outre, l’économie s’est rétablie étonnamment rapidement après la première vague de verrouillage du coronavirus, indiquant une plus grande résilience que ne le suggèrent les modèles économiques. Ainsi, les nouvelles projections de la BCE pourraient indiquer une croissance plus faible en 2021 mais de meilleures perspectives en 2022, laissant peu de changements dans la trajectoire de croissance globale.

MIEUX QUE ÇA

Dans les semaines qui ont précédé la réunion de jeudi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a clairement indiqué qu’un programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP) plus vaste et des prêts garantis à long terme les banques constitueront l’épine dorsale de vos mesures de politique monétaire, même avec la possibilité d’autres mesures.

Les économistes interrogés par . s’attendent à ce que le PEPP de 1,35 billion d’euros se développe d’au moins 500 milliards d’euros et s’étende sur six mois jusqu’à la fin de 2022, avec la perspective de risques étendant sa portée. et la durée.

Les membres du conseil des gouverneurs de la banque Philip Lane et Isabel Schnabel ont offert plus d’indices, faisant tous deux valoir que le travail de la BCE est de maintenir les coûts d’emprunt à leurs niveaux actuels plus longtemps, plutôt que de les réduire davantage.

Une inflation anémique justifiera également de maintenir les coûts plus bas plus longtemps, et les nouvelles projections de la BCE montreront une croissance des prix bien en deçà de l’objectif de près de 2% de la banque même en 2023, la 11e année consécutive où elle n’a pas été permettrait d’atteindre le but de l’organisme.

“Les outils de la BCE peuvent être plus efficaces pour apaiser les marchés en situation de crise et maintenir des conditions financières ultra-laxistes grâce à une position” long-cost low “,” a déclaré l’économiste de JPMorgan Greg Fuzesi. “Mais si la politique monétaire fait déjà beaucoup, elle semble plus contrainte d’essayer de donner à l’économie une impulsion supplémentaire pour rapprocher l’inflation de la cible.”

Les responsables de la fixation des taux d’intérêt ont toutefois clairement indiqué qu’il appartenait aux États de contenir la pandémie et que le travail de la BCE était simplement de rendre le financement bon marché.

“Notre premier objectif doit être de faire en sorte que ces conditions de financement restent très favorables pour tous aussi longtemps que nécessaire”, a déclaré récemment le gouverneur de la banque centrale française François Villeroy de Galhau.

Ces commentaires semblent exclure des retournements de cap dans la politique monétaire et suggèrent que la BCE s’en tiendra aux outils déjà en place et avérés efficaces.

Il s’agit notamment de la liquidité à long terme pour les banques et la BCE est susceptible de programmer davantage d’enchères et éventuellement d’étendre la période pendant laquelle son taux de prêt négatif de 1% s’applique.

La BCE pourrait également envisager d’accorder aux banques une plus grande exonération pour le taux de dépôt négatif et pourrait même étendre son programme d’achat d’actifs, mais une baisse des taux d’intérêt est considérée comme hautement improbable.

La BCE annoncera sa décision de politique monétaire à 12 h 45 GMT, suivie de la conférence de presse de Lagarde à 13 h 30 GMT.

(1 dollar = 0,8263 euros)

