“A Midsummer Night” (1890), par Albert Joseph Moore

Pour Albert Joseph Moore, “Les mots sont inutiles.” C’est ainsi que son biographe l’interprète, Robyn Asleson. L’appréciation est plus qu’intéressante: la peinture peut-elle créer des silences si révélateurs, si intenses, si puissants, qu’il n’y a plus rien à dire? L’œuvre de ce peintre anglais victorien, né en 1841 à York et mort en 1893 à 52 ans à Londres, possède une force thématique remarquable: il peint des femmes endormies ou relaxantes tandis que le monde classique s’effondre.

Il est le quatorzième fils du célèbre portraitiste William Moore, fruit de sa relation avec sa seconde épouse, Sarah Collingham. Chez lui, toujours bondé, l’art était trop important: beaucoup de ses frères étudiaient différentes disciplines créatives. Albert a fait ses études à l’Archevêque Holgate’s School et également à la St. Peter’s School à York, et a reçu de bons conseils et instructions de son père, jusqu’à sa mort à l’âge de dix ans.

“Lilies” par Albert Joseph Moore

Peu de temps après, il a déménagé à Londres pour étudier à Kensington, jusqu’en 1858, il entre à la Royal Academy School of Art et l’année suivante, il se rend en France avec l’architecte. William Eden Nesfield. Ce n’était pas qu’un simple tourisme. Les yeux grands ouverts et un crayon toujours sur le cahier, Albert observait chaque détail des grandes œuvres qu’il y voyait. Son talent d’artiste décorateur est également né de ce voyage. Petit à petit, il trouvait son style. Ses œuvres combinent des éléments helléniques et préraphaélites et illustrent l’esthétique victorienne.

Au cours des années 1860, il se consacre à la conception de carreaux, de papiers peints et de vitraux. Il a également travaillé comme peintre de peintures murales d’églises. Jusqu’à un moment, après tant de peinture, tant d’explorations, tant d’expérimentation, il a commencé à se concentrer sur une idée précise: des femmes languissantes, endormies, douces, détendues, au milieu du luxe mais aussi de la décadence, souvent nues, sans autre souci que sa propre beauté et le passage du temps.

“Un musicien” par Albert Joseph Moore

L’un d’eux est intitulé Une nuit d’été, date de 1890, mesure 132 x 228,5 centimètres et est conservé à la Walker Art Gallery de Liverpool, en Angleterre. Dans la biographie de Robyn Asleson, sur la couverture de qui se trouve ce tableau précis, on lit que Moore dans Une nuit d’été il parvient à ce que «son monde hermétique s’ouvre à une perspective atmosphérique de la nature», mais il réussit aussi à le faire «ressembler étroitement à la scène humaine au premier plan».

Et Asleson ajoute: «Les guirlandes de fleurs se reflètent dans les nuages ​​pâles qui ornent le ciel sombre au-dessus d’une mer placide. La lumière semble jaillir de la hanche incurvée de la silhouette allongée, traçant un chemin brillant à travers l’eau jusqu’à la silhouette en écho d’une île lointaine. Les fleurs de renoncule orange qui parsèment le coin supérieur gauche du treillis se reflètent de la même manière dans de minuscules lumières qui scintillent à l’horizon. “

“Midsummer” par Albert Joseph Moore

Albert Joseph Moore Je voulais juste peindre. Il n’était pas intéressé par la critique, la popularité ou le marché. Son truc était de s’asseoir devant la toile et de réaliser son idée, ce qu’il avait dans sa tête, cette image idéalisée, et de la transcrire en langage pictural, pour que le monde soit un plus bel endroit. Je savais que si cela fonctionnait, les mots étaient terminés, ils n’avaient pas d’importance. Tout est devenu silencieux. Tout est devenu art.

Fonctionne comme Lys, Un musicien, Un livre ouvert et Midsummer ils font partie de ce style thématique que Moore a si bien développé. Le monde classique s’effondre, la modernité change à jamais l’Occident, et les peintures, œuvres d’art, ont été et seront chargées de continuer à nous fasciner comme rien ne le fera jamais jusqu’à la fin des temps.

