«Cimón y Pero» (1630), de Pedro Pablo Rubens. Huile sur toile (155 cm x 190 cm), au Rijksmuseum d’Amsterdam, Pays-Bas

Pedro Pablo Rubens (1577-1640) est l’un des grands maîtres de l’histoire de la peinture. Né dans l’Allemagne actuelle, l’artiste s’est démarqué par une peinture dynamique, pleine de sensualité et de coloration, comme cela se passe dans Cimon et Pero.

Le peintre baroque est une référence de la peinture flamande, qui a eu parmi ses plus grandes influences des génies de la Renaissance tels que Léonard et Michel Ange et même à Titien, qui est plus tard.

L’histoire de Cimon et Pero a été portée sur la toile par plusieurs créateurs à travers l’histoire et son influence reste latente à ce jour. Dans ses origines, il a une relation profonde avec la figure d’Uni, la déesse étrusque du mariage, de la fertilité, de la famille et des femmes, équivalente à la déesse grecque Héra et au Junon romain.

Détail d’une image décorative d’un miroir étrusque dans lequel Uni est vu allaiter son fils Hercle

Dans une image décorative d’un miroir étrusque – trouvée dans la ville de Volterra, dans le nord de l’Italie – Uni est vue en train d’allaiter son fils Hercle (grec: Heracles et Roman: Hercule). Dans la pièce, qui se trouve maintenant au musée archéologique de Florence, Tinia, parmi d’autres dieux présents sur la scène, montre une tablette avec l’inscription “cette image montre comment Hercle est devenu le fils d’Uni”.

Cependant, la pièce de Rubens ne recrée pas ce moment en lui-même, bien que très similaire. Dans ce cas, un récit rédigé par l’historien romain Valerio Massimo qui est présenté dans le livre Faits et énonciations mémorables, la plus ancienne compilation connue d’exemples, d’histoires ou de fables à fonction moralisatrice ou doctrinale.

En ce sens, l’œuvre de Massimo est le principal répertoire d’exemples que l’Antiquité a légué au Moyen Âge. Connue sous le nom de Roman Caritas, l’histoire présente cet acte d’allaitement comme l’une des pietas.

“Mais et Cimon” dans une fresque (45-79) de Pompéi, une gravure (1500-1550) de Hans Sebald Beham et Caravaggio dans la série sur les sept œuvres de miséricorde (1607)

Les protagonistes ne sont pas une mère, une sainte ou une déesse, mais un père et sa fille. Mais il avait été condamné à mort sans être nourri, pour lequel il a reçu la visite de sa fille Cimon, qui lui a offert le lait de ses seins pour le nourrir dans ses derniers jours de vie. Les fonctionnaires de la prison l’ont découverte et ont décidé de libérer le vieil homme.

De nombreux artistes ont illustré cette rencontre. D’une fresque anonyme trouvée à Pompéi, Caravage, dans Sept œuvres de miséricorde, Dirck van Baburen, Johannes Vermeer, Charles Mellin, Jean-Baptiste Deshays, Jean-Jacques Bachelie, Louis Jean François Lagrenée, Jacques-Antoine Beaufort, Jean-Baptiste Greuze et Johan Zoffany entre autres.

“La charité romaine” (1767?, Par Jean-Baptiste Greuze, au J. Paul . Museum, USA).

Rubens a réalisé deux œuvres sur le thème. Le tableau Smileys romains (vers 1612) actuellement au Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, et Cimon et Pero (1630), au Rijksmuseum d’Amsterdam, sur la base d’une commande de Charles Ier d’Angleterre pour décorer la Banqueting House du Whitehall Palace de Londres.

L’ouvrage avait également son équivalent dans la littérature. Le plus connu est la célèbre scène de Les raisins de la colère du Nobel américain John Steinbeck, dans lequel un personnage, après avoir perdu son nouveau-né, offre sa poitrine à un inconnu qui meurt de faim.

“Caritas romaine” (vers 1612), par Peter Paul Rubens. Au musée de l’Ermitage, Russie

