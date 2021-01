“La Sargantain” (1907), de Ramón Casas, au Círculo del Gran Teatro del Liceo à Barcelone

Ramon Casas (1866-1932) était un peintre renommé, issu d’une famille plus que nantie, aimée des critiques et de la haute société catalane. Julia PeraireDe son côté, elle était une jeune femme inconnue, vendeuse de loterie de rue, connue pour sa beauté. Ils se sont rencontrés par hasard et ont eu une relation passionnée et interdite, un lien qui faisait scandale pour l’époque, le discours de la haute société.

Son père avait fait fortune à Matanzas (Cuba) et sa mère venait d’une famille aisée, alors le jeune Ramón a abandonné l’école pour étudier l’art. Il a voyagé comme seuls les privilégiés peuvent, notamment à Paris, où il a embrassé la vie nocturne de la bohème, des bars et des femmes. Mais aussi celui de l’art, avant tout. Et il a beaucoup travaillé sur ces expériences françaises.

Peintre et affichiste, Casas s’intéressait aux thèmes de la tauromachie et dans son vaste travail, il fabriqua des bijoux à forte charge historique, tels que Le vil club et La charge, où il expose la violence de l’État. Cependant, il est surtout connu pour ses portraits, où il a immortalisé l’élite sociale, intellectuelle, économique et politique de Barcelone, Madrid et Paris, ainsi qu’un vendeur de billets de loterie.

A 39 ans, il a dit qu’il “n’épousait que la liberté et la peinture”, et c’est pourquoi Émilie Huet, qui était sa petite amie officielle depuis 15 ans et mourut en 1908, ne put jamais le convaincre de passer par l’autel, comme le fit la jeune Julia, Le Sargantain, ou le sargantana, un lézard ibérique, qu’ils appelaient ainsi parce qu’il était intelligent et effronté.

Dans “The Flower”, il dépeint Julia comme la reine des jeux floraux

Ils se sont rencontrés sur la terrasse de la Maison Dorée, à Barcelone, alors qu’elle avait 17 ans et qu’il avait 49 ans. Ils disent qu’il a levé les yeux et a vu cette fille à «l’appel épicé». Il a fait une caricature et lui a montré le croquis. Le bitlletaire prit le dessin de ses mains et le déchira en lambeaux. Casas lui a acheté un billet et lui a demandé de poser pour une affiche pour Gorgot Fluid Soap. Après avoir beaucoup mendié, il a accepté.

À ce moment-là, il l’a peinte aleonated pour l’affiche de savon liquide, mais son dynamisme et son charme en ont fait sa seule muse. Puis elle l’a fait pour l’Encyclopédie Espasa, pour la couverture du magazine Progreso, elle l’a fait pour des affiches publicitaires et elle l’a fait en images, beaucoup, dans des croquis où elle pose nue et même habillée en torero. De cette façon, il pourrait le rattacher à son premier travail, un autoportrait dans lequel il révèle sa passion pour la tauromachie.

Julia Peraire pour trois

Lorsque Huet, sa petite amie de toujours, meurt, il part pour quelques mois aux États-Unis, mais à son retour, il se consacre exclusivement à Julia. Au total, il y a plus de 100 œuvres dont des peintures et des dessins sur sa grande muse. Elle se fait passer pour la reine des Jeux floraux, avec une mantille et un éventail, en tant qu’automobiliste, mère et même religieuse de l’ordre de Calatrava.

La passion de Casas pour Julia Peraire, le lézard, est sans égal dans l’histoire de l’art. Bien sûr, Casas ne pouvait pas supporter les commérages, et le poids de sa famille, qui avait profondément honte de cette relation, était très fort dans sa vie, en particulier l’opinion de sa mère. Alors il les mélange, ils ne participent pas à des rassemblements sociaux ensemble, il ne mentionne même pas le nom du mannequin dans la grande majorité des titres de ses portraits.

La matriarche de la famille Casas est décédée en 1922, seulement là ils ont pu se marier. Il a 56 ans et elle en a 34. Il meurt une décennie plus tard, le 29 février, les autorités, les classes supérieures et les artistes assistent aux funérailles populaires. Elle, Julia. le lézard choisit de le pleurer à distance, seul, chez lui, en contemplant les portraits de cet amour vibrant et interdit.

Le Sargantain, à partir de 1907, est exposée dans la collection du Círculo del Gran Teatro del Liceo à Barcelone.

