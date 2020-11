. / EPA / OLIVIER HOSLET / Archives

Bruxelles, 4 novembre . .- La Belgique a enregistré une baisse de 4% des infections à coronavirus dans la semaine du 25 au 31 octobre, ce qui pourrait annoncer un changement de tendance dans le pays européen le plus touché par cette deuxième vague de la pandémie, même si la pression dans les hôpitaux a augmenté de 26% et atteint un nouveau record, ont rapporté mercredi les autorités sanitaires.

Ces données ne reflètent pas encore l’effet des nouvelles restrictions entrées en vigueur le 2 novembre, avec la fermeture de toutes les entreprises non essentielles jusqu’à mi-décembre, le télétravail obligatoire et la prolongation des vacances scolaires jusqu’au 15 novembre, bien qu’il soit permis de marcher et de faire du sport dans la rue.

Cette semaine, le pays du nord de l’Europe où se trouvent les principales institutions de l’Union européenne (UE) et de l’OTAN est entré dans son deuxième «confinement sans isolement» pour tenter d’arrêter et d’inverser la courbe de contagion.

Selon le bilan provisoire de l’Institut de santé publique de Sciensano, entre le 25 et le 31 octobre, une moyenne de 14235,4 cas par jour a été enregistrée, ce qui représente une baisse de 4% par rapport aux 14569,1 enregistrés la semaine précédente. .

Cela pourrait annoncer un changement de la situation du coronavirus en Belgique, qui a représenté un total de 452 541 infections depuis le début de l’épidémie et qui est désormais, dans la deuxième vague, le pays avec la plus forte incidence d’infections.

Actuellement, l’incidence, qui reflète le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, est de 1 774,8 (+ 90%) et le taux de positivité des tests est de 28,8%.

Malgré la légère diminution du nombre d’infections, la pression sur les hôpitaux reste très forte. Les admissions à l’hôpital ont atteint une moyenne quotidienne de 692,4 entre le 28 octobre et le 3 novembre, soit une augmentation de 26%.

Actuellement, 7 485 personnes sont hospitalisées en raison du covid-19 (+ 4%), un nouveau record, dont 1 351 en réanimation (+ 4%).

La Belgique a enregistré en moyenne 136,3 décès quotidiens dus au coronavirus au cours de la période sous revue (+75), contre 122 dans le bilan publié mardi matin.

Au moins 12 126 personnes sont mortes du virus SRAS-CoV-2 depuis le début de la pandémie.

La Belgique enregistre une “surmortalité significative”, avec un nombre de décès supérieur de près de 27% à la “normale” de la moyenne des décès observés les cinq années précédentes, selon un document confidentiel de Sciensano daté du 2 novembre aujourd’hui par le journal Le Soir.

Ce document qui détaille la mortalité dans le pays jusqu’au 28 octobre met en évidence «le début d’une surmortalité en Belgique, observée principalement en Wallonie et à Bruxelles», les deux régions belges où le taux d’infection a une incidence plus élevée, et donne l’alarme pour les prochains jours.

Les nouvelles restrictions de mobilité en Belgique ont été introduites après que le taux national d’infection au COVID-19 soit devenu le plus grave dans les 31 pays qui composent l’Espace économique européen et le Royaume-Uni, selon les données officielles publiées mardi.

Le taux d’infection en Belgique est plus du double de celui de la France, le triple de celui de l’Espagne, près de huit fois plus élevé qu’en Allemagne et 34 fois plus élevé qu’en Finlande. Dans le pays, le pire bilan est celui de la province de Liège, qui a enregistré 3 355 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours.