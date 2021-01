. / EPA / STEPHANIE LECOCQ / Archives

Bruxelles, 31 décembre . .- La Belgique, pays d’environ 11 millions d’habitants, termine l’année avec 644242 cas confirmés de coronavirus et 19441 décès liés à la pandémie, avec une situation épidémiologique actuellement en baisse, selon le données fournies par l’institut de santé publique Sciensano.

Si pendant les premiers mois de la pandémie, la Belgique est devenue le pays de l’Union européenne (UE) qui a détecté le plus de cas, proportionnellement à sa population, et dans les pires moments de la deuxième vague elle a mené les cas d’incidence cumulée, le pays 2020 se termine avec une moyenne de 260,35 positifs au cours des 14 derniers jours, mieux que les Pays-Bas, la France, l’Allemagne ou l’Espagne.

Au cours de la dernière semaine de l’année, il y a eu plus de 154 hospitalisations par jour – ce qui représente une diminution de 15% par rapport à la précédente – et il y a eu 74 décès quotidiens, contre 83,6% en moyenne il y a deux ans semaines.

Le porte-parole francophone de Sciensano, Yves van Laethem, s’est félicité hier d’avoir “fait un peu mieux que nos voisins” pendant les vacances de Noël, où selon les données fournies par Google, la mobilité a été considérablement réduite.

Plus précisément, le 25 décembre, a déclaré le porte-parole, 28% des Belges sont restés chez eux, contre 22% aux Pays-Bas, 23% en France, 25% en Allemagne et 27% au Royaume. Uni.

Pour ce réveillon du Nouvel An, la capitale, Bruxelles, maintient un couvre-feu à dix heures du soir et les autorités ont suspendu les feux d’artifice qui ont normalement lieu le 31 décembre.

De plus, la Belgique a adopté hier des mesures plus strictes pour les voyageurs qui reviennent au pays et ont passé plus de 48 heures dans une zone rouge.

A partir d’aujourd’hui, tous ceux qui arrivent devront garder une quarantaine de dix jours et à partir du 2 janvier, deux tests PCR seront également nécessaires, le premier et le septième jours après leur retour.

La mesure s’appliquera jusqu’au 15 janvier et les travailleurs des secteurs essentiels seront exemptés.