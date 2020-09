La tempête tropicale Beta, la 23e tempête de l’implacable saison des ouragans 2020, devrait entraîner des jours d’averses d’inondations dans des parties du Texas et de la Louisiane fatigués par les tempêtes cette semaine après avoir touché terre lundi.

Le National Hurricane Center a déclaré que jusqu’à 15 pouces de pluie pourraient tomber dans certaines régions.

«Ces précipitations peuvent entraîner des inondations importantes, qui peuvent durer plusieurs jours», a déclaré le météorologue principal d’AccuWeather, Rob Miller.

En plus des fortes pluies, une onde de tempête jusqu’à 5 pieds était prévue entre le col de San Luis et le col de Sabine au Texas. Des inondations dues aux ondes de tempête se produisaient déjà dans certaines zones le long de la côte du golfe du Texas et de la Louisiane dimanche et tôt lundi.

« Il y a le danger d’une onde de tempête mettant la vie en danger près des heures de marée haute jusqu’à mardi le long de certaines parties des côtes du Texas et de la Louisiane », a déclaré le Hurricane Center.

Beta devrait toucher terre le long de la côte du Texas plus tard lundi. Lundi après-midi, les vents maximums soutenus de la tempête étaient de 45 mph alors qu’elle tournait dans le golfe du Mexique à environ 45 miles au sud-est de Port O’Connor, au Texas.

Les premières bandes de pluie de Beta ont atteint la côte du Texas dimanche, mais les pluies les plus fortes ne devraient pas arriver avant tard de lundi à mardi.

Un état d’urgence a été déclaré pour la Louisiane lundi à l’approche de la tempête. Cette déclaration permet à l’État de fournir une assistance en cas de catastrophe aux gouvernements locaux. En outre, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié lundi une déclaration de catastrophe pour 29 comtés du Texas.

Dans la basse altitude de Galveston, au Texas, les autorités ont conseillé aux gens d’avoir des fournitures prêtes au cas où ils devraient rester chez eux pendant plusieurs jours si les routes sont inondées.

«Nous ne sommes pas extrêmement inquiets», a déclaré dimanche Nancy Kitcheo, une résidente de Galveston. Kitcheo, 49 ans, et sa famille avaient évacué le mois dernier lorsque les prévisions indiquaient que l’ouragan Laura pourrait toucher terre près de Galveston, mais ils prévoient d’acheter des fournitures et d’attendre la fin de la bêta. Laura a fini par toucher terre dans la Louisiane voisine.

La montée des eaux de Beta a causé des dommages structurels à la 61st Street Fishing Pier à Galveston, au Texas, dimanche. Le service météorologique national de Houston a déclaré que les vagues et la marée haute avaient causé les dégâts.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a déclaré dimanche que même si Beta ne devait pas apporter de pluie comme l’ouragan Harvey en 2017, il a averti les résidents de «faire attention aux conditions météorologiques».

Les eaux de crue remplissent le parking près de Virginia’s On the Bay à Port Aransas, au Texas, le dimanche 20 septembre 2020.

«Soyez attentif à la météo, car les choses peuvent changer. Nous sommes en 2020 et nous devons donc nous attendre à l’inattendu », a déclaré Turner.

Selon AccuWeather, selon la trajectoire exacte de Beta, des averses torrentielles pourraient atteindre le sud-est plus tard dans la semaine, y compris les zones récemment touchées par l’ouragan Sally.

Si Beta touche terre au Texas, ce serait la neuvième tempête nommée à toucher terre sur le continent américain en 2020. Cela égalerait un record établi en 1916, selon Phil Klotzbach, chercheur sur les ouragans dans l’État du Colorado.

La tempête tropicale a réclamé la deuxième lettre de l’alphabet grec vendredi après-midi, après Alpha. Une fois que le nom de famille sur la liste désignée de la saison des ouragans dans l’Atlantique est épuisé, des lettres grecques sont utilisées pour identifier les tempêtes tropicales, a déclaré AccuWeather.

Ce n’est que la deuxième fois que l’alphabet grec est nécessaire pour nommer les ouragans. La première fois, c’était en 2005, lorsque six noms de tempête en alphabet grec étaient nécessaires.

Ailleurs, l’ouragan Teddy tournait dans l’océan Atlantique lundi, avec des vents maximums soutenus de 90 mph et se déplaçant du nord-nord-est à 18 mph. Teddy était centré à 165 miles à l’est des Bermudes environ une semaine après que l’ouragan Paulette a touché terre dans le riche territoire britannique.

Après avoir contourné à l’est des Bermudes, Teddy devrait passer à un puissant cyclone post-tropical alors qu’il se déplace près ou au-dessus de parties du Canada atlantique de mardi à jeudi, où il y a un risque croissant d’impacts directs du vent, de la pluie et onde de tempête, a déclaré le National Hurricane Center. Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour certaines parties de la Nouvelle-Écosse.

Les grosses houles générées par Teddy affectent la côte est des États-Unis. « Ces houles sont susceptibles de provoquer des conditions de surf et de déchirure potentiellement mortelles », a déclaré le Hurricane Center.

