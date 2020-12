PHOTO DE DOSSIER: Des personnes portant des masques de protection marchent dans une rue alors que l’épidémie de coronavirus (COVID-19) se poursuit à Mexico. 11 décembre 2020. REUTERS / Gustavo Graf /

WASHINGTON, 16 décembre (.) – La Banque interaméricaine de développement (BID) a annoncé mercredi qu’elle mobiliserait 1 milliard de dollars pour aider les pays d’Amérique latine et des Caraïbes à acheter et à distribuer des vaccins contre le COVID-19, qui sont s’ajouterait aux 1,2 milliard de dollars déjà engagés en 2020.

Le principal prêteur de développement d’Amérique latine a également indiqué qu’il continuerait à financer d’autres mesures de santé publique, telles que les tests, un suivi plus efficace et une meilleure gestion clinique des patients atteints de COVID-19.

“Nous allons étendre notre soutien pour aider les pays d’Amérique latine et des Caraïbes à garantir un accès rapide à des vaccins COVID-19 sûrs et efficaces”, a déclaré le président de la BID, Mauricio Claver-Carone.

“Les mois à venir seront cruciaux pour modifier le cours de la pandémie et soutenir le redressement de notre région”, a-t-il ajouté.

L’annonce intervient dans un contexte d’inquiétude croissante face à une forte augmentation des infections et des décès au COVID-19 dans la région.

L’Amérique latine a été fortement touchée par la pandémie avec environ 20% des infections au COVID-19 et 30% des décès, bien qu’elle ne représente que 8% de la population mondiale, a déclaré mardi le directeur général du Fonds monétaire international. , Kristalina Georgieva.

La BID a indiqué que les fonds supplémentaires aideront les pays à acheter des doses de vaccin individuellement ou grâce à des efforts multilatéraux, tels que le programme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé, pour développer des mécanismes efficaces de déploiement de vaccins et renforcer la capacité de vaccination. .

Le prêteur a également exhorté les gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes à redoubler d’efforts pour préparer des plans nationaux de déploiement et de vaccination, et s’est déclaré prêt à contribuer à assurer leur mise en œuvre réussie dans toute la région.

Plus tôt mercredi, . a rapporté que le programme mondial COVAX visant à fournir des vaccins COVID-19 aux pays plus pauvres d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine est confronté à un risque d’échec «très élevé» en raison d’un manque de fonds, de fournitures et d’arrangements. arrangements contractuels complexes.

