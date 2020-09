Les efforts mondiaux pour lutter contre la forte perte continue de biodiversité grâce à une série d’objectifs spécifiés ont échoué, selon une évaluation désastreuse publiée aujourd’hui par les Nations Unies.

Les 20 objectifs d’Aichi pour la biodiversité ont été établis dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique lors d’une conférence au Japon en 2010. Leur objectif était de protéger la flore et la faune du monde en péril d’ici 2020. Sans une telle intervention, selon l’ONU, environ un million Les espèces pourraient disparaître d’ici plusieurs décennies, élargissant ce que les scientifiques ont appelé l’extinction de l’Holocène: le sixième événement d’extinction de masse de la planète, entraîné par l’activité humaine. En fin de compte, 170 pays et régions ont accepté les objectifs et ont créé leurs propres stratégies nationales de conservation qui reflétaient ou étaient liées aux objectifs d’Aichi. Mais selon la cinquième édition du Global Biodiversity Outlook (GBO) de l’ONU, qui vient de paraître, la communauté internationale dans son ensemble n’a pas réussi à atteindre ne serait-ce qu’un seul objectif en matière de biodiversité à l’échéance, et aucun pays n’a réussi à atteindre les 20 dans son propre pays. limites.

De nombreuses activités humaines peuvent réduire la biodiversité, notamment la déforestation, la pollution et l’introduction d’espèces envahissantes. Les objectifs d’Aichi pour contrer les pertes étaient tout aussi divers. Mais les experts affirment que les pays participants ont échoué, en grande partie, parce qu’ils ont eu du mal à aborder la question de la conservation tout en se concentrant sur leurs économies et l’augmentation de la population.

L’incapacité de mettre un terme à la perte de biodiversité établit un parallèle frappant avec le manque de volonté politique des nations de maintenir le réchauffement climatique en dessous d’une augmentation de deux degrés Celsius, comme l’avait promis l’Accord de Paris de 2015. Les États-Unis quitteront officiellement cet accord le 4 novembre et le pays n’a jamais ratifié la Convention sur la diversité biologique. Et bien que la Chine ait fait de grands progrès pour s’éloigner des combustibles fossiles, son projet de développement de 6 billions de dollars, l’initiative Belt and Road, présente un risque sérieux pour la flore et la faune à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières. À la lumière de ces intérêts opposés, David Cooper, secrétaire exécutif adjoint de la Convention sur la diversité biologique et auteur du nouveau GBO, affirme que les résultats des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité sont, malheureusement, «en ligne avec ce que nous attendions», en particulier lorsque l’on considère le quatrième GBO, publié en 2014, qui a mis en garde contre des progrès insuffisants.

«Franchement, nous avons perdu du temps au début de la décennie alors que les pays élaboraient leurs propres objectifs nationaux», dit Cooper. Au milieu de la décennie, les pays faisaient enfin des progrès, mais pas suffisamment pour respecter l’échéance. «Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour aider les pays à démarrer plus rapidement et tirer parti de la dynamique actuelle», ajoute Cooper.

Il blâme également les incitations perverses. Bien que de nombreux pays aient réussi à mobiliser des ressources financières pour aider à la conservation de la biodiversité, les fonds ont été minés par des facteurs tels que les subventions soutenant les combustibles fossiles et la surpêche, dit Cooper. «Des progrès ont été réalisés, mais ils sont insuffisants pour s’attaquer aux facteurs sous-jacents [biodiversity] perte: le changement climatique et l’exploitation, qui sont motivés par des modes de consommation plus larges », ajoute-t-il. Par exemple, les subventions liées à la destruction des forêts tropicales au Brésil et en Indonésie sont bien supérieures au montant dépensé pour les efforts de reboisement.

Bien que les pays n’aient pas complètement atteint les objectifs d’Aichi, beaucoup ont fait des progrès décents. Selon le cinquième GBO, seuls 11 pour cent des objectifs nationaux n’ont enregistré aucun progrès significatif. Six objectifs ont été partiellement atteints à l’échéance de 2020. La cible 11, qui a poussé les pays à protéger 17 pour cent des eaux de surface et souterraines et des eaux intérieures, ainsi que 10 pour cent des zones côtières et marines, a reçu une attention particulière et a sans doute entraîné les changements les plus concrets. En termes de superficie uniquement, l’objectif 11 sera probablement atteint à l’échelle mondiale d’ici la fin de l’année, avec près de 10 pour cent des pays dépassant leur objectif. Pourtant, les critiques affirment que de nombreuses aires protégées nouvellement créées ne se concentrent pas sur les régions les plus riches en espèces. Ils ont plutôt été mis en œuvre là où il était le plus facile pour les gouvernements de boucler la terre ou l’eau.

Le nouveau GBO a également noté d’autres progrès. «L’Indonésie a réprimé la pêche illégale et non déclarée, ce qui a généré beaucoup d’amélioration des stocks de poissons dans ses eaux», dit Cooper. Mais les étapes qui ont été franchies ne sont toujours pas suffisantes pour endiguer la vague de perte de biodiversité. Entre 1970 et 2016, la taille moyenne des populations d’animaux sauvages a diminué de 68%, selon le rapport Planète vivante 2020 du Fonds mondial pour la nature. Si la trajectoire reste inchangée, la biodiversité continuera de décliner jusqu’en 2050 et au-delà en raison de la production et de la consommation non durables de ressources naturelles, de la croissance démographique et d’autres tendances en cours.

Les scientifiques et les décideurs politiques réfléchissent maintenant à la meilleure façon d’avancer et de ralentir la perte de biodiversité le plus rapidement possible. Dans une étude publiée le 9 septembre dans Science Advances, des chercheurs de l’Université Tsinghua de Pékin ont proposé que les pays ciblent des «zones rentables (CEZ)», qui englobent une valeur de conservation élevée avec peu d’impact humain existant. Ils ont fait valoir que les stratégies de conservation actuelles accordent trop d’attention aux zones où les politiciens sont peu susceptibles de favoriser les mesures de conservation, comme les terres agricoles. Pour identifier les zones propices à la protection, les chercheurs ont superposé des cartes de la biodiversité mondiale avec celles montrant des zones à faible impact humain. En 2020, moins d’un quart de ces CEZ étaient protégés.

«Six pays occupent plus de la moitié des ZEC mondiales – la Fédération de Russie, l’Australie, le Canada, le Brésil, la Chine et les États-Unis», note Rui Yang, architecte paysagiste à l’Université Tsinghua et auteur principal de l’étude.

Une planification judicieuse de l’utilisation des terres est vitale, mais l’expansion des populations humaines et la pression subséquente sur les systèmes alimentaires feront de la planification un défi encore plus grand, selon David Leclère, un spécialiste de l’environnement à l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués. Dans un article de Nature publié la semaine dernière, lui et ses collègues ont découvert que si nous augmentions durablement la production et le commerce agricoles, réduisions le gaspillage alimentaire et passions à des régimes à base de plantes, nous pourrions éviter plus des deux tiers des pertes futures de biodiversité, avec les populations fauniques commencent à augmenter vers 2050. Mais Leclère met en garde que le changement climatique pourrait jeter une clé dans ces projections.

«Bien que le changement climatique affecte actuellement deux à trois fois moins d’espèces que le changement d’utilisation des terres, nous savons que les menaces du changement climatique augmenteront à l’avenir», dit-il. «Si nous prenons les projections les plus pessimistes sur le changement climatique et ses impacts, il est possible que plier la courbe [of biodiversity loss] ne sera pas du tout faisable. »

D’autres contestent entièrement l’éthique des politiques internationales de conservation. Dans une étude de Conservation Letters publiée en avril, les chercheurs ont passé en revue les politiques internationales de biodiversité et de durabilité et ont constaté que la majorité préconisait également la croissance économique, malgré des preuves substantielles que cette croissance contribue directement à la perte de biodiversité. Ils ont conclu qu ‘«une attention insuffisante est accordée à la question de savoir comment la croissance peut être découplée de la perte de biodiversité».

«Nous avons la croissance pour la croissance», déclare Katharine Farrell, économiste écologique à l’Université Rosario en Colombie et co-auteur de l’étude. «Ce dont nous avons besoin, c’est d’une économie non pas fondée sur l’accumulation d’argent mais sur la logique vivante du bien-être.» Elle observe cependant qu’il existe «d’énormes intérêts acquis associés à la productivité économique qui dépend de la destruction écologique. Ces intérêts seront perdants si nous modifions nos structures économiques vers quelque chose basé sur des avantages écologiques. »

Cooper reconnaît qu’il n’y a pas eu de preuves solides d’un découplage absolu. En plus de chercher des moyens d’améliorer la production et la consommation des ressources, il dit qu’une réduction globale de la demande doit également être examinée. «Une grande partie du monde n’en a pas assez, que ce soit de la nourriture, de l’eau ou des matériaux», dit Cooper. «Cela signifie que l’équité sera un élément important de l’équation à l’avenir.»

La Convention sur la diversité biologique est en train de peaufiner son Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, qui sera adopté lors de sa prochaine réunion à Kunming, en Chine, en mai 2021. L’espoir est que le cadre créera un nouvel ensemble d’objectifs de biodiversité pour y remédier. les échecs des objectifs d’Aichi et inverser la tendance avant qu’il ne soit trop tard.

«Il faut agir maintenant», dit Cooper. «Ces 10 prochaines années, tout comme elles sont vitales pour le changement climatique, sont également vitales pour l’agenda de la biodiversité si nous voulons empêcher la sixième extinction de masse.»