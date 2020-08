La Birmanie a mis en quarantaine l’état d’Arakan (Rakáin, à l’ouest), embourbé dans un conflit armé pendant deux ans et l’un des plus pauvres du pays, à la suite d’une ré-épidémie de COVID-19, après plusieurs mois en ceux que le pays semble avoir maîtrisé la pandémie. . / EPA / NYUNT WIN / Archives

Yangon (Birmanie), 27 août (.) .- La Birmanie a mis en quarantaine l’État d’Arakan (Rakáin, à l’ouest), embourbé dans un conflit armé pendant deux ans et l’un des plus pauvres du pays, à la suite d’un épidémie de COVID-19, après plusieurs mois au cours desquels le pays semblait maîtriser la pandémie.

« Dans l’état de Rakáin, les cas de COVID-19 augmentent en peu de temps. Les habitants de tous les districts ont été invités à rester chez eux pour contrôler la propagation de la maladie », indique un communiqué. du ministère de la Santé et des Sports publié mercredi soir.

La Birmanie, qui avec un total de 586 nouvelles infections à coronavirus et 6 décès parmi ses 53 millions d’habitants semblait maîtriser la pandémie, connaît une augmentation des cas ces jours-ci.

La plupart des nouvelles infections, 173 au cours des deux derniers jours, ont été détectées à Arakan, un État de trois millions d’habitants et depuis janvier 2019 le théâtre d’une guerre acharnée entre les forces armées birmanes et la guérilla ethno-nationaliste de l’armée arakanienne ( AA), qui se bat pour l’autonomie de l’Etat, avec une majorité Rakhine, une ethnie majoritairement bouddhiste.

L’Arakan est la deuxième région la plus pauvre de la Birmanie appauvrie et, largement isolée du reste du pays par une chaîne de montagnes, dispose d’une maigre infrastructure sanitaire.

En conséquence du conflit armé, le gouvernement a imposé depuis juin 2019 dans le nord de l’État, où se concentre la plupart des combats entre l’armée et la guérilla, la plus longue coupure d’internet au monde, bien que le 7 En août, les réseaux Internet 2G ont été rétablis, mais pas la 4G.

En plus de la majorité rakhine, Arakan abrite les Rohingyas, un groupe ethnique majoritairement musulman qui a été déchu de la citoyenneté par le gouvernement au début des années 1990 en tant qu ‘«immigrants illégaux» du Bangladesh voisin, alors qu’il vivait dans le pays depuis un certain temps. générations.

Les Rohingyas ont été victimes d’une campagne militaire brutale il y a trois ans au cours de laquelle le gouvernement et l’armée birmans font face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de justice de La Haye et qui en a expulsé plus de 700000 vers le Bangladesh, où ils restent dans le plus grand complexe de camps de réfugiés au monde.

Quelque 600000 Rohingyas restent à Arakan, selon l’ONU, 130000 d’entre eux confinés dans des camps pour personnes déplacées depuis une vague de violence sectaire avec la majorité Rakhine en 2012, tous soumis à de strictes restrictions de mouvement et avec d’énormes difficultés d’accès aux services de santé. tel que rapporté par des organisations telles qu’Amnesty International.