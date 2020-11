Octobre 2019, Evo Morales gagner. La droite attrape un clou brûlant et pointe les dernières données à traiter comme preuve de fraude, car elles favorisent Evo Morales, elles lui donnent la victoire.

Quiconque a suivi l’actualité électorale de la Bolivie au-delà du moment où les grands médias se sont concentrés sur les médias, sait qu’en Bolivie, beaucoup vivent Peuples indigènes, dans des zones d’accès difficile, leurs votes sont donc les derniers à arriver. Historiquement, ce sont des bastions du MAS d’Evo Morales.

Cette information n’a pas été fournie par les médias qui ont produit dans deux bulletins d’information des experts en Bolivie qui ont réclamé le départ d’Evo Morales, estimant qu’il y avait fraude.

Les appels des militaires et des putschistes à l’ancien président et à ses ministres n’ont pas non plus été lancés, menaçant de mort leurs familles. Ni la répression de la dictature de Áñez à ceux qui se sont levés pour demander la reconnaissance des résultats offerts par les sondages. Ni les altérations du processus électoral qu’une fraude a produit, mais qui a été inefficace face au soutien écrasant à la gauche mené aujourd’hui par Luis Arce.

Cette situation attaque de manière critique le hégémonie culturelle du système néolibéral, dans la mesure où il montre que diverses idées-force qui soutiennent le bon sens de l’imaginaire collectif actuel ne sont pas vraies.

Le premier concerne le socialisme comme agent redistributeur de la pauvreté. Il a été établi qu’aucun peuple ne voterait à nouveau pour le socialisme s’il pouvait choisir, mais les socialistes, en arrivant au pouvoir, établissent une dictature qui crée les pièges nécessaires pour ne pas perdre les élections, s’ils le font.

Cela a été exprimé en Bolivie. La droite du coup d’État l’a dit. L’Organisation des États américains, les États-Unis (USA), l’Union européenne (UE) et les gouvernements conservateurs l’ont accepté comme bon, puisqu’ils ont permis le coup d’État contre Morales, l’habillant moindre mal pour récupérer la démocratie.

Quel oxymore! Ceux qui n’acceptent pas le résultat et réalisent un coup d’État pour s’imposer par la force deviennent les meilleurs conducteurs d’un nouveau processus électoral. Eh bien, même ainsi, avec les Boliviens goûtant le miel de la démocratie néolibérale, ils ont donné le la victoire Luis Arce au premier tour, un candidat choisi pour la course et avec peu de temps pour se faire connaître. Avec une proposition similaire à celle d’Evo Morales, tous deux issus de la même organisation, Movimiento Al Socialismo (MAS).

Le second montre comment nous avons normalisé le fascisme. Les militants “invitent” Evo Morales à quitter le pouvoir avec menaces de mort à ses proches s’il ne le fait pas -pas lui, faites attention à ce que cette différence implique-, la droite la plus radicale accède au pouvoir et commence à fabriquer des morts, une répression brutale de l’opposition et l’imposition d’un projet politique qu’elle a perdu dans le urnes.

Il n’y a pas eu de manifestations massives dans le monde pour appeler au retour de la démocratie pour le bien-être de la majorité des Boliviens. Nous avons cru l’histoire qu’ils ont construite, nous avons assumé la violence comme quelque chose de normal dans le nouvel ordre pour les raisons qu’ils nous ont données – elles sont radicaux; le nouveau gouvernement doit être établi et garantir la paix pour gouverner.

Le troisième est la crédibilité des institutions qui régissent la vie des citoyens. Ils ont dit qu’il y avait fraude et ils n’ont pas présenté de preuves. De nouvelles élections sont organisées – en raison de la poussée de la gauche d’Evo Morales, puisque les putschistes les retardent pour ne pas les tenir sans recevoir de plainte – et la force qui aurait commis des fraudes les remporte auparavant dans de meilleurs termes.

Personne ne se demande quoi que ce soit? A propos de ça quelque chose comme ça: Comment est-il possible que je gagne avec autant support qui a fraudé pour avoir si peu de soutien il y a quelques mois à peine?

L’Organisation des États américains (fondée, supervisée et dirigée par les États-Unis) et l’Union européenne servent d’instruments pour enterrer les options de rupture de la région, pour regagner leurs entreprises pillant les hydrocarbures et les ressources naturelles de toutes les nations de Amérique latine.

Les croirons-nous à nouveau lorsqu’ils signaleront une fraude Venezuela Ou cette fois nous saurons comment voir que cela dépend des résultats obtenus par les vôtres? Avec le même arbitre électoral, ils ont reconnu ou non des élections selon que l’opposition les a gagnées.

En Bolivie, ils ont si mal fait que maintenant le MAS est redevenu légitimé, et Evo Morales a un avenir politique beaucoup plus clair qu’auparavant, en plus d’avoir aidé à créer de nouveaux cadres politiques du MAS qui serviront à l’avenir à empêcher pour le droit de revenir au pouvoir dans ce pays beaucoup de temps.

elestado.net Vous n’êtes pas obligé de partager l’intégralité du contenu des articles publiés dans l’un de vos sections d’opinion.