La troisième date de Éliminatoires sud-américains En route pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, il lèvera son rideau cet après-midi, avec un duel d’équipes habituées à jouer en hauteur. Dans le Hernando Siles de La Paz (ville située à 3640 mètres d’altitude), vous verrez les visages Bolivie et Equateur. A partir du 17, avec arbitrage du Brésilien Wilton Sampaio. Il télévisera TyC Sports.

Après un début difficile, ceux menés par César Farías (ils ont chuté 5-0 contre le Brésil en tant que visiteur et 2-1 à domicile contre l’Argentine -les deux seules équipes avec un score idéal-), chercheront à devenir forts à domicile pour rêver de se qualifier. . «Ce parti sera essentiel pour faire le premier pas dans la montée en puissance de la Bolivie. On ne peut pas perdre à domicile, on doit gagner », a prévenu le latéral droit Diego Bejarano.

Les locaux, qui ne se sont pas qualifiés pour une Coupe du monde depuis les États-Unis 1994 (ils ont été éliminés lorsqu’ils étaient derniers de leur groupe), vont changer une bonne partie de leur équipe, en utilisant Bolívar et les footballeurs les plus forts comme base. L’offensive sera l’expérimenté Marcelo Martins et le jeune Victor Abrego.

En revanche, dans les dernières heures, les pertes du milieu de terrain Alejandro Chumacero et de l’arrière Diego Bejarano ont été confirmées. Óscar Rivera et Roberto Fernández seront ses remplaçants.

El Tri, qui sait quelle est l’altitude (il est local à Quito, à 2850 mètres) et cherche à revenir en Coupe du monde après sa participation au Brésil 2014 (il a été éliminé en phase de groupes), a commencé son chemin par une défaite contre L’Argentine à La Bombonera, mais a ensuite récupéré avec une victoire 4-2 sur l’Uruguay. Il est à noter que l’Équateur n’a pas perdu contre la Bolivie depuis 11 matchs.

Le mardi 17 novembre, à 18 h 00, l’Équateur accueillera la Colombie, à la date 4 des qualifications. La Bolivie, pour sa part, affrontera le même jour, mais à 20 ans, contre le Paraguay à Asunción.

Formations probables:

Bolivie: Carlos Lampe; Oscar Rivera, Adrián Jusino, Gabriel Valverde et Jorge Flores; Leonel Justiniano et Erwin Saavedra; Juan Carlos Arce et Roberto Fernández; Marcelo Martins et Víctor Abregó. DT: Cesar Farías.

Equateur: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Moisés Corozo, Roberto Arboleda, Beder Caicedo; Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Alan Franco; Angel Mena, Enner Valencia et Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

Stade: Hernando Siles

Arbitre: Wilton Sampaio (Brésil)

Temps: 17.00

Télévision: Sports TyC

