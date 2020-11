A l’image du ministre de la Santé, Edgar Pozo. . / Martin Alipaz / Archives

La Paz, 26 novembre . .- La Bolivie a développé des “contacts fructueux” avec des organisations internationales pour appliquer gratuitement le vaccin contre le nouveau coronavirus au premier trimestre 2021, a déclaré jeudi le ministre de la Santé Edgar Pozo.

Pozo a indiqué que plusieurs entités internationales et ambassades sollicitées “ont promis leur soutien à cette mission d’acquisition de vaccins”, cité dans un communiqué du ministère de la Santé.

Le ministre a estimé qu ‘”il existe deux à trois alternatives intéressantes”, parmi lesquelles l’Oxford britannique et le Spoutnik V russe valorisé par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), qui pourraient être distribués “au premier trimestre” de l’année prochaine.

Les efforts du gouvernement bolivien visent à “garantir” quelque 3 millions de doses à appliquer gratuitement aux “groupes vulnérables de la population” et au personnel de santé du pays, a déclaré Pozo.

La pandémie causée par le nouveau coronavirus qui a présenté en mars dernier les premiers cas en Bolivie a provoqué 8 889 décès et 143 755 infections dans le pays, selon les données officielles.

Ces dernières semaines, les rapports quotidiens du ministère de la Santé ont varié entre 55 et près de 200 cas signalés, un nombre nettement inférieur au pic que le pays a atteint en juillet et août avec jusqu’à 2 000 infections par jour.

La Bolivie est dans une phase «post-accouchement» depuis septembre, après avoir laissé derrière elle les 40 qu’elle avait de fin mars à août, avec une courbe d’infection à la baisse depuis des semaines.

Cependant, dans diverses régions du pays, certaines restrictions sont maintenues dans le fonctionnement des activités nocturnes pour éviter une éventuelle repousse, qui pourrait se produire si les précautions nécessaires ne sont pas prises.

Les autorités ont insisté sur la nécessité de maintenir les mesures de biosécurité, la distanciation physique ainsi que l’utilisation de masques, et pour cela, le vice-ministère de la communication du pays a avancé qu’il mènerait une campagne intense pour maintenir ces soins.