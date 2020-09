MADRID, 22 sept. (EUROPA PRESS) –

Les autorités boliviennes ont annoncé ce lundi que jusqu’à présent onze familles sur les 35 qui devaient recevoir réparation ont été indemnisées pour être des proches des victimes des affrontements entre les partisans de l’ancien président Evo Morales et les forces de l’ordre enregistrées après la Élections d’octobre, un avantage qui vient plus de dix mois après ce qui s’est passé.

L’indemnisation se compose de 100 000 bolivianos (12 000 euros) et la plupart des indemnisés correspondent aux victimes de Senkata, dans la ville d’El Ato, où l’intervention de la police et de l’armée a fait une vingtaine de morts et environ 500 décédés. dans ce qui a été décrit par le Médiateur comme un «massacre» dans lequel le gouvernement de l’intérim Jeanine Áñez a commis des «crimes contre l’humanité».

17 autres victimes qui ont été blessées dans les affrontements ont été indemnisées par des allocations d’emploi et de nouveaux emplois, ainsi que d’autres montants, compris entre 5 000 (600 euros) et 10 000 Boliviens (1 200 euros), selon le degré de handicap. de la victime, comme établi dans le décret 4176 qui a été approuvé en mars 2020.

Le vice-ministre de la Justice, Huberth Vargas, a ajouté que le gouvernement prendra également en charge les frais médicaux des victimes pendant qu’elles se remettent de leurs blessures, en plus de faciliter les procédures d’accès à l’aide sociale aux héritiers des victimes.

Cette annonce gouvernementale intervient une semaine après que les victimes de Senkata ont manifesté dans le centre de La Paz pour demander justice pour les crimes qui ont été commis lors de ces manifestations, les autorités n’ayant toujours pas purgé leurs responsabilités plus de dix mois plus tard.

Les incidents de Senkata ont eu lieu entre le 15 et le 19 novembre, quelques jours après la démission de Morales après la pression de divers secteurs, dont une partie des forces armées, des allégations d ‘ »irrégularités » dans les élections de l’Organisation de États américains (OEA) et que le président Jeanine Áñez a pris le pouvoir.

Dans le même temps, la police et l’armée l’ont entrepris avec les partisans de Morales, qui se sont barricadés dans les environs de l’usine Yacimiento Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Le Gouvernement, qui a nié que les forces de l’ordre aient tiré leurs armes réglementaires, a décidé avant la vague de protestations de publier un décret exonérant les militaires ayant participé à la répression des manifestations de toute responsabilité pénale. Enfin, ils ont dû reculer après les plaintes survenues tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Cependant, le Bureau du Médiateur a déclaré la semaine dernière qu’à Sacaba et Senkata « des massacres avaient été constitués, car des crimes de meurtre étaient systématiquement commis contre la population civile et sous la connaissance, les ordres et les instructions du Gouvernement. caractéristiques transitoires qui constituent un crime contre l’humanité « .