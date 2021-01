La plupart de ces événements ont été enregistrés dans le département de La Paz, qui comptait 43 cas, tandis que 62,1% des victimes étaient des femmes âgées de 27 à 59 ans. . / Martín Alipaz / Archives

La Paz, 2 janvier . .- La Bolivie a clôturé 2020 avec au moins 113 femmes mortes victimes de violences sexistes et a enregistré deux nouveaux cas au début de la nouvelle année, selon le bureau du procureur général de l’État.

Bien que le nombre de fémicides en 2020 soit légèrement inférieur aux 117 signalés l’année précédente, le parquet a averti dans un communiqué qu ‘”il existe un taux latent d’événements qui ont causé la mort de femmes qui ont perdu la vie de la manière la plus violente”.

La plupart de ces événements se sont produits dans le département de La Paz, qui comptait 43 cas, tandis que 62,1% des victimes étaient des femmes âgées de 27 à 59 ans.

La principale cause de décès était un traumatisme ou un coup, suivi de la suffocation et des blessures causées par des couteaux ou des armes à feu, selon le communiqué.

Cinquante-trois cas ont été enregistrés lors de la quarantaine qui a prévalu dans le pays entre mars et août 2020, 30 avant la garde et 30 autres dans les derniers mois de l’année.

Sur les 113 fémicides, 12 ont une condamnation, 10 sont avec extinction en raison de la mort de l’agresseur, 65 en phase préparatoire et avec détention préventive de l’agresseur, 20 en phase préliminaire et 6 ont été rejetés, selon le parquet.

Cette entité a également signalé 51 infanticides en 2020, dont 22 en quarantaine.

La plupart de ces décès étaient dus à l’asphyxie, tandis que 41% des enfants décédés avaient moins d’un an, a détaillé le ministère public.

Le procureur général de l’Etat, Juan Lanchipa, a déploré la situation de «vulnérabilité» dans laquelle les victimes ont été laissées, ayant dû rester chez elles pendant la quarantaine avec leurs agresseurs.

“Les filles, les garçons, les adolescents et les femmes sont restés longtemps chez eux. Cet endroit qui devrait être celui qui devrait être le plus protégé s’est avéré être celui où ils ont reçu toutes sortes de violences jusqu’à ce que, malheureusement, ils trouvent la mort”, a interrogé Lanchipa, cité la notice.

VIOLENCE INCESSIVE

Le premier jour de la nouvelle année, deux cas de fémicide ont été signalés, l’un dans le nord du département de Pando et l’autre à Santa Cruz, la plus grande région bolivienne.

La première victime était une femme de 26 ans qui est allée rendre visite à son partenaire le soir du Nouvel An à la prison de la ville de Cobija, la capitale de Pandina, et a été retrouvée morte dans sa cellule le matin du 1er janvier.

La femme a été attaquée avec un couteau par son partenaire, qui s’est suicidé après avoir commis le crime, a indiqué le parquet.

La deuxième victime, une femme de 57 ans, a été retrouvée morte “le visage et le crâne qui coulent” dans des buissons de la municipalité de Santa Cruz de Montero.

Le principal suspect est son partenaire, qui a été arrêté pour une histoire d’autres attaques contre le défunt.

La Bolivie a une loi en vigueur depuis 2013 qui protège les femmes de tous les types de violence et punit le fémicide de trente ans de prison, la peine maximale en vertu de la loi bolivienne.

Cependant, la revendication constante des organisations féministes est que la norme n’est pas pleinement respectée en raison du manque de ressources et de personnel spécialisé.