Pékin, 24 nov . .- L’indice de référence de la Bourse de Hong Kong, le Hang Seng, a clôturé la séance ce mardi avec une hausse de 0,39% tirée par Wall Street, qui a clôturé lundi en hausse contre le déblocage de la transition présidentielle aux États-Unis.

Le Hong Kong sélectif a clôturé à 26 588,20 unités, tandis que l’indice qui mesure le comportement des entreprises chinoises continentales cotées sur le marché, Hang Seng China Enterprises, a soustrait 0,51%.

Le sous-indice du commerce et de l’industrie a ajouté 0,09%, celui des finances 0,45%; celui des services, 1,09%; et immobilier, 1,24%.

Dans le secteur financier, résultats mitigés, avec des hausses pour HSBC (1,02%) et des baisses pour ICBC (-1,31%) ou Bank of China (-1,11%).

Parallèlement, le groupe Tencent, principale référence sur le marché de Hong Kong, a perdu 0,34%, tandis qu’Alibaba a ajouté 2,27%.

Parmi les sociétés énergétiques, Petrochina a fermé ses portes sans changement, CNOOC a perdu 0,44% et Sinopec a baissé de 0,56%.

En revanche, les opérateurs publics du pays asiatique ont progressé, avec des hausses de 2,04% pour China Mobile et de 1,05% pour China Unicom.

L’opérateur d’hôtels et de casinos Galaxy Entertainment a obtenu le meilleur résultat de la journée, avec une hausse de 3,86%, et à l’opposé, la société pharmaceutique CSPC Pharma Group, qui a chuté de 3,56% lors de la séance d’aujourd’hui. .

Le volume d’affaires de la session était de 143 240 millions de dollars de Hong Kong (18 479 millions de dollars, 15 562 millions d’euros).