Pékin, 17 nov . .- L’indice de référence de la Bourse de Hong Kong, le Hang Seng, a clôturé la séance ce mardi avec une légère hausse de 0,13% dans une journée marquée par les gains obtenus dans le secteur immobilier.

Le Hong Kong sélectif a clôturé à 26 415,09 unités, tandis que l’indice qui mesure le comportement des entreprises chinoises continentales cotées sur le marché, Hang Seng China Enterprises, a perdu 0,27%.

Les sous-indices Finance et Immobilier ont clôturé avec des augmentations de 1,25% et 1,67%, respectivement, tandis que le Commerce et l’Industrie et les Services ont terminé la journée avec des pertes de 1,35% et 0,05%. .

Dans le secteur immobilier, les hausses de sociétés leaders telles que Link REIT (3,32%), CK Asset Holdings (3,12%) et Sun Hung Kai Properties (2,21%) se sont démarquées.

Bonne journée également dans le secteur financier, avec des avances pour China Construction Bank (1,52%), HSBC (1,16%) et ICBC (1,08%).

Ils ont également ajouté les assureurs AIA (2%), Ping an (1,33%) et China Life (0,78%).

De son côté, le groupe Tencent, principale référence sur le marché de Hong Kong, a perdu 2,6%, la plus grosse baisse de la journée, tandis qu’Alibaba a soustrait 1,65%.

Mauvaise journée dans le secteur de la technologie, avec des pertes également pour Xiaomi, avec une baisse de 4,37%, ou pour le fabricant AAC Technologies, qui a perdu 2,41%.

Les sociétés énergétiques ont ajouté aujourd’hui, avec des augmentations pour Petrochina (4,55%), CNOOC (2,07%) et Sinopec (0,84%).

En revanche, les opérateurs publics du pays asiatique continuent de baisser, avec des pertes pour China Mobile, de 1,56%, et pour China Unicom, de 0,61%.

Le volume d’affaires de la session était de 143 570 millions de dollars de Hong Kong (18 520 millions de dollars, 15 605 millions d’euros). .

