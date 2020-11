Séoul . / EPA / YONHAP

SEOUL, 9 novembre . .- La Bourse de Séoul a prolongé sa séquence haussière à six jours lundi et a atteint des sommets en deux ans, grâce à la victoire du démocrate Joe Biden aux élections présidentielles américaines qui a alimenté l’appétit pour le risque des investisseurs.

L’indice de référence Kospi a progressé de 30,70 points soit 1,27%, à 2447,20 entiers, son meilleur niveau depuis le 12 juin 2018.

L’indice technologique Kosdaq progresse quant à lui de 14,43 points, 1,72%, à 851,21 unités.

Le volume des transactions pour la journée était de 14,6 billions de wons (118,6 milliards d’euros / 141 milliards de dollars).

Le marché boursier sud-coréen s’est ouvert à la hausse après que la déclaration de victoire de Biden ait réduit l’incertitude quant au résultat de l’élection présidentielle américaine.

Le secteur de la technologie a été l’un des bénéficiaires de la journée, car les investisseurs s’attendaient à ce qu’une présidence de Biden sous un Sénat contrôlé par des républicains profite aux fournisseurs locaux de puces et de batteries.

Samsung Electronics, la valeur de référence du marché sud-coréen, a clôturé en hausse de 0,17%; tandis que le fabricant de puces SK hynix a perdu 0,35%.

La principale société chimique du pays asiatique, LG Chem, a augmenté de 1,94% et les parts du fabricant de batteries rechargeables Samsung SDI ont grimpé de 6,81%.

Dans le secteur pharmaceutique, Samsung Biologics a perdu 2,06%, tandis que son concurrent Celltrion a grimpé de 2,7%.

Le plus grand constructeur automobile sud-coréen, Hyundai Motor, a progressé de 1,17% et le sidérurgiste POSCO a progressé de 2,63%.

L ‘«effet Biden» a continué à renforcer la monnaie locale, le won, face au dollar américain, qui s’échangeait à 1 113,9 wons en clôture de séance, son plus haut niveau depuis près de deux ans.