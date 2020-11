. / EPA / JEON HEON-KYUN

Séoul, 3 novembre . .- La Bourse de Séoul a augmenté de 1,88% pour la deuxième journée consécutive, lors de la dernière session précédant la tenue des élections présidentielles américaines.

Le sélectif sud-coréen Kospi a gagné 43,15 points, que 1,88%, pour s’établir à 2343,31 entiers, tandis que l’indice technologique Kosdaq progressait de 1,93%, soit 15,51 points, à 818,46. unités.

Après avoir clôturé une mauvaise semaine vendredi dernier, la sélective a bouclé une autre journée aujourd’hui au cours de laquelle toute la session est restée en territoire positif, avec des investisseurs étrangers et des détaillants engraissant leurs portefeuilles en attendant de connaître demain les premières données de la journée électorale en Etats-Unis

Les achats d’aujourd’hui interviennent également à la veille de l’ouverture de la réunion de politique monétaire du Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale américaine.

La plupart des principales actions du marché boursier sud-coréen ont clôturé en hausse aujourd’hui.

L’actif de référence du Kospi, Samsung Electronics, a augmenté de 2,44% et le deuxième plus grand fabricant de puces au monde, SK hynix, a augmenté de 2,26%.

Dans le secteur pharmaceutique, Samsung Biologics a grimpé de 0,14% et le géant Celltrion a amélioré sa valeur de 5,93%.

En revanche, l’opérateur du plus grand portail Internet sud-coréen, Naver, a reculé de 0,88%, alors que son rival Kakao a gagné 0,6%.

Le principal constructeur automobile national, Hyundai Motor, a fermé ses portes.

La monnaie locale, le won, a perdu 0,5 unité face au dollar, qui à la fin de la séance s’échangeait à 1 134,1 wons.