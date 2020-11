Un travailleur à la Bourse de Séoul. . / EPA / JEON HEON-KYUN

Séoul, 5 nov . .- La Bourse de Séoul a augmenté de plus de 2% aujourd’hui grâce aux achats d’investisseurs étrangers à un moment marqué par l’incertitude autour du résultat des élections présidentielles américaines.

Le sélectif sud-coréen Kospi a progressé de 56,47 points, 2,4%, pour s’établir à 2413,79 entiers, tandis que l’indice technologique Kosdaq gagnait 2,16%, soit 17,83 points, à 844,8 unités .

Après les fortes hausses de Wall Street la veille, où le Dow Jones Industrials a progressé de 1,34%; le Nasdaq, 3,85%, et le S&P 500, 2,2%, le Kospi a démarré nettement plus haut et est resté avec des avances d’environ 2% tout au long de la journée.

Les participants étrangers ont été les protagonistes aujourd’hui, prenant 1,13 billion de wons (environ 853 millions d’euros / 1001 millions de dollars) en titres locaux, ce qui est leur plus haut net quotidien acquis depuis le 28 juillet.

Ses achats se sont concentrés sur les grandes valeurs technologiques et biopharmaceutiques, comme Samsung Biologics, qui a progressé de 6,65%, et le géant Celltrion, qui a amélioré sa valeur de 0,55%.

De son côté, l’actif de référence du Kospi, Samsung Electronics, a progressé de 3,08% et le deuxième plus grand fabricant de puces au monde, SK hynix, a progressé de 3,49%.

Le reste des grandes valeurs a également clôturé en hausse, comme l’opérateur du plus grand portail Internet sud-coréen, Naver, qui s’est apprécié de 0,17%, et son rival Kakao, qui a gagné 0,97%.

À son tour, le principal constructeur automobile national, Hyundai Motor, a grimpé de 2,04.

La monnaie locale, le won, a gagné 9,5 unités par rapport au dollar qui à la clôture de la séance s’échangeait à 1 128,2 wons.