SEOUL, 11 novembre . .- La Bourse de Séoul a augmenté mercredi alors que les investisseurs restaient optimistes quant au vaccin COVID-19 de la société américaine Pfizer et aux bonnes données sur les exportations sud-coréennes.

L’indicateur Kospi du marché sud-coréen a progressé de 33,04 points, soit 1,35%, à 2485,87 unités, lors d’une séance au cours de laquelle 18 billions de wons (13,7 milliards d’euros / 16,2 milliards de dollars) ont été déplacés.

L’indice boursier de la technologie Kosdaq a avancé de 0,89 point, soit 0,11%, à 839,90 entiers.

Le parquet sud-coréen a maintenu le bon rythme tout au long de la session, soutenu par les commentaires positifs du principal épidémiologiste américain Anthony Fauci sur le vaccin Pfizer.

Les données d’exportation de la Corée du Sud ont également eu une influence positive, qui, selon les données collectées aujourd’hui par les médias locaux, a augmenté de 20,1% d’une année sur l’autre au cours des 10 premiers jours de novembre en raison de la dynamique des secteurs des puces et de l’automobile, suscitant l’espoir. reprise économique.

La plupart des sociétés de capitalisation les plus importantes du marché boursier sud-coréen ont terminé la journée en hausse.

Tech Samsung Electronics a augmenté de 1,83% et le fabricant de puces SK hynix a progressé de 0,58%.

Le pharmaceutique Samsung Biologics a grimpé de 1,2% et son concurrent Celltrion de 7,23%.

Les actions du premier constructeur automobile sud-coréen, Hyundai Motor, ont augmenté de 1,15%.

Parmi les entreprises qui ont subi des pertes, citons la chimie LG Chem et le fabricant de batteries rechargeables Samsung SDI, qui ont chuté respectivement de 1,42% et 3,94%.

La monnaie locale, le won, a gagné 5,10 par rapport au dollar américain, qui s’échangeait à 1110,00 wons à la clôture de la séance.