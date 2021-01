. / EPA / JEON HEON-KYUN / Archives

Séoul, 12 janvier . .- La Bourse de Séoul a clôturé ce mardi avec une baisse de son principal indicateur de 0,71% pour la deuxième journée consécutive marquée par la capture de bénéfices après avoir enchaîné plusieurs clôtures à des sommets historiques ces derniers temps. semaines.

Le sélectif sud-coréen Kospi a perdu 22,5 points aujourd’hui pour s’établir à 3 125,95 unités, tandis que l’indice boursier de la technologie Kosdaq a reculé de 0,3%, soit 2,91 points, à 973,72 entiers.

Les investisseurs institutionnels et étrangers sont aujourd’hui des vendeurs nets avec la capture de bénéfices en vue.

La plupart des analystes locaux estiment que cela pourrait être la tendance pour les prochains jours après que le Kospi ait eu un excellent début d’année, dépassant pour la première fois la barrière des 3000 points et enchaînant plusieurs fermetures à un niveau record.

La plupart des principales actions sud-coréennes ont chuté aujourd’hui, comme ce fut le cas pour Samsung Electronics, l’actif de référence de Kospi, qui a fini par reculer de 0,44%.

Le deuxième plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs et la deuxième valeur par capitalisation du marché sud-coréen, SK hynix, a perdu 3,01%.

Hyundai Motor, le plus grand constructeur automobile sud-coréen, a chuté de 2,43%, mettant fin à sa séquence positive après avoir appris qu’il était en train de négocier avec Apple une éventuelle alliance dans le domaine des voitures électriques et des batteries.

L’opérateur du plus grand portail Internet sud-coréen, Naver, a déprécié 1,62%, bien que Kakao ait gagné 0,99% à la place.

Dans le secteur biopharmaceutique, Samsung Biologics a reculé de 3,31% contre son rival Celltrion, qui s’est amélioré de 3,27% après avoir rapporté de bons résultats de Regdanvimab, son médicament pour le traitement du COVID-19, qui vient de conclure le deuxième phase des essais cliniques.

La monnaie locale, le won, a perdu 2,66 unités contre le dollar aujourd’hui, qui s’échangeait à 1 099,9 wons en fin de séance.