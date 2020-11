. / EPA / FRANCK ROBICHON / Archives

Tokyo, 16 nov . .- La Bourse de Tokyo a clôturé aujourd’hui avec une progression de 2,05% du Nikkei, son principal indicateur, tirée par la reprise de l’économie japonaise au troisième trimestre, après sa contraction provoquée par la pandémie.

Le Nikkei termine la négociation avec une avance de 521,05 points et s’établit à 25 906,93 entiers, soit son plus haut niveau depuis le 3 juin 1991 et proche de la barrière psychologique de 26 000 points.

Le Topix, un indice plus large regroupant les titres les plus capitalisés, ceux de la première section, a gagné 28,59 points soit 1,68%, à 1 731 entiers.

La bourse de Tokyo a débuté la journée par une forte hausse grâce notamment aux données sur le produit intérieur brut (PIB) publiées aujourd’hui par le gouvernement japonais, qui ont nourri la confiance des investisseurs sur la reprise économique et renforcé l’optimisme généré la semaine dernière par progrès vers un vaccin anti-covid.

Le PIB du Japon a clôturé le troisième trimestre de cette année avec une croissance de 5% par rapport au trimestre précédent, ce qui représente sa plus forte progression des quatre dernières décennies avec des records comparables et contraste avec la baisse de 8,2% enregistrée entre avril et Juin en raison de l’effet du coronavirus.

Parmi les titres les plus capitalisés, le géant de la technologie Softbank a gagné 1,82% et le plus grand constructeur automobile japonais, Toyota Motor, a progressé de 2,15%.

A noter également la hausse de 3,04% de la multinationale textile Fast Retailing, propriétaire de la chaîne de magasins de vêtements Uniqlo.

Le conglomérat technologique et audiovisuel Sony a progressé de 1,76%, tandis que la société de jeux vidéo Nintendo a reculé de 1,90%.

Les secteurs qui ont accumulé les bénéfices les plus élevés sont le transport maritime et aérien et l’immobilier.

Parmi les valeurs de la première section, 1 703 ont avancé, 426 ont reculé et 47 ont terminé inchangées.

Le volume des échanges s’est élevé à 2,66 milliards de yens (21 474 millions d’euros).