La Bourse de New York a ouvert avec des bénéfices mardi, un jour où tous les projecteurs sont braqués sur les élections présidentielles américaines, qui détermineront si Donald Trump reste au pouvoir ou si sa réélection est contrecarrée par le démocrate Joe Biden.

L’industriel Dow Jones, principal indicateur de Wall Street, a affiché une progression de 2,1% dans la première demi-heure de négociations. De son côté, le sélectif S&P gagne 1,7% et le technologique Nasdaq ajoute 1,5%.

Alors que la perspective d’une présidence Biden soulève des inquiétudes quant à l’augmentation des impôts sur les grandes entreprises, elle rend également plus probable que le Congrès adopte un plan de sauvetage économique généreux, sur lequel il n’a pas été possible de s’entendre ces derniers mois, depuis le paquet de mars. expiré en août.

“Le marché considère qu’une victoire de Biden est le moyen le plus sûr d’aider à atténuer Covid-19 et d’obtenir un résultat positif dans les discussions de relance.», A déclaré Paul Sandhu, analyste chez BNP Paribas Asset Management, cité par le Wall Street Journal.

La Bourse de New York (et le reste des marchés) surveille de près non seulement qui va gagner, mais aussi la possibilité que le résultat soit connu rapidement ou si le décompte peut être retardé et prolonger l’incertitude.

Selon les analystes, les investisseurs ont opté pour des achats car ils s’attendent à un résultat qui offre un gagnant clair compte tenu de l’avantage de dix points de pourcentage que le candidat démocrate Joe Biden confère au président Donald Trump au niveau national, bien que tout ne soit pas décidé. dans les états pendulaires.

«La conviction derrière les paris est faible, car personne ne peut dire avec certitude ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures. et les problèmes de la «grande technologie», a déclaré l’analyste d’Oanda Ed Moya dans une note.

