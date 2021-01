15 minutes. L’état de Californie (États-Unis) a dépassé les 30000 décès dus au COVID-19 lundi après avoir enregistré un week-end désastreux avec environ 1200 décès et ces dernières semaines avec plusieurs enregistrements négatifs.

Bien qu’il ait fallu six mois à la Californie pour avoir les 10000 premiers décès dus au coronavirus, il a fallu moins d’un mois pour passer de 20 000 à 30 000.

Sur le nombre total de décès en Californie -30.019, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins-, 47% sont latino-américains, selon des sources officielles.

Alerte maximale

Au cours du week-end dernier, les responsables de l’État ont fait état d’un autre record: 1 163 décès.

En fait, selon le maire de Los Angeles Eric Garcetti, un Angelenos sur cinq est ou a été infecté, en supposant 20% de la population totale.

Dans ce comté, le plus touché de l’État et celui qui a le plus d’infections dans tout le pays, les décès ont dépassé 12000 et les cas confirmés de coronavirus ont dépassé 900000.

En décembre, le comté de Los Angeles a doublé le nombre total de cas signalés tout au long de la pandémie, passant de 400 000 à 800 000. De plus, depuis le début de la nouvelle année, il a enregistré deux pics de plus de 19 000 et 16 000 infections quotidiennes.

En ce sens, la directrice de la santé publique du comté, Barbara Ferrer, a assuré que la propagation du virus a été “immense” ces derniers jours et a expliqué que toute activité à l’extérieur de la maison est “beaucoup plus risquée” maintenant.

En outre, il a fait valoir que «le pire reste à venir plus tard ce mois-ci, quand il y aura une image complète des infections pendant les vacances de Noël».

Le taux de vaccination, lent

Un autre problème auquel les autorités californiennes sont confrontées est que le taux de vaccination est «lent», selon Garcetti et le gouverneur de l’État, le démocrate Gavin Newsom.

Pour améliorer cette situation, le maire de Los Angeles prévoit de convertir cette semaine le stade de baseball des Dodgers, qui accueille normalement l’équipe locale de ce sport, en centre de vaccination.

Les estimations suggèrent que la Californie pourrait vacciner jusqu’à 12 000 personnes par jour lorsque le centre est en plein essor.

En tout, Environ 528000 personnes en Californie ont reçu une dose du vaccin à ce jour contre COVID-19 développé par Pfizer ou Moderna, sur le total de 1,3 million d’injections disponibles à l’heure actuelle.

Le comté de Los Angeles et la Californie sont devenus l’épicentre de la pandémie aux États-Unis ces derniers mois, qui a enregistré plus de 22,5 millions de cas positifs et 375 239 décès, selon les données de Johns Hopkins.