La Californie a certifié vendredi son élection présidentielle et a nommé 55 électeurs qui se sont engagés à voter pour le démocrate Joe Biden, lui donnant officiellement la majorité du collège électoral nécessaire pour remporter la Maison Blanche.

L’approbation formelle par le secrétaire d’État Alex Padilla de la victoire de Biden dans l’État a porté à 279 le nombre d’électeurs qui se sont engagés à voter pour lui, selon un décompte de l’Associated Press. Ce nombre est juste au-dessus du seuil de 270 nécessaire pour gagner.

Ces phases de l’élection sont souvent des formalités négligées. Cependant, les mécanismes cachés de l’élection d’un président américain sont sous surveillance cette année alors que le président Donald Trump continue de ne pas reconnaître la victoire de Biden et a eu recours à des stratégies juridiques de plus en plus trompeuses pour renverser les résultats avant. sont terminés.

Bien qu’il soit clair depuis des semaines que Biden a remporté l’élection présidentielle, sa victoire sur 270 électeurs est le premier pas vers la Maison Blanche, a déclaré Edward B.Foley, professeur de droit à l’Ohio State University.

“C’est un jalon juridique et le premier à avoir ce statut”, a déclaré Foley. “Tout avant cela était basé sur la prémisse de ce que nous appelons des projections.”

Les électeurs nommés vendredi se réuniront le 14 décembre, avec leurs collègues de chaque État, pour voter officiellement pour le prochain président. La plupart des États ont des lois qui obligent leurs électeurs à voter pour le vainqueur du vote populaire dans leurs États, mesures qui ont été ratifiées cette année par la Cour suprême. Il n’y a eu aucun commentaire selon lequel l’un des électeurs engagés envers Biden envisageait de ne pas voter pour lui.

Les résultats du vote du collège électoral doivent être reçus par le Congrès le 6 janvier et sont normalement approuvés. Bien que les législateurs puissent s’opposer à l’acceptation des votes des électeurs, il serait presque impossible d’entraver Biden à ce stade.

La Chambre des représentants contrôlée par les démocrates et le Sénat contrôlé par les républicains voteraient séparément pour résoudre tout différend. L’un est déjà apparu en Pennsylvanie, où 75 législateurs républicains ont signé vendredi une déclaration demandant au Congrès de bloquer l’attribution des votes électoraux des États à Biden. Cependant, le sénateur fédéral républicain représentant l’entité, Pat Toomey, a déclaré peu de temps après qu’il ne s’opposerait pas à la liste électorale de l’État, soulignant la difficulté de la tentative de modifier les résultats des élections au Congrès.

“Dans la pratique, nous savons que Joe Biden assumera la présidence le 20 janvier”, a déclaré Foley.

Cela était évident dans les jours qui ont suivi les élections, lorsque le dépouillement postal a progressivement montré que Biden avait gagné suffisamment d’États pour remporter la victoire du Collège électoral. Cela était plus évident à la fin du mois de novembre, lorsque chaque État vivement contesté remporté par Biden l’a certifié vainqueur et a nommé ses électeurs au collège électoral. Trump a tenté en vain d’empêcher ces États de certifier Biden comme vainqueur et de nommer leurs circonscriptions favorables à l’ancien vice-président.