Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence la semaine dernière après que 12 000 coups de foudre au cours des deux dernières semaines ont déclenché plus de 650 incendies dans l’État. Au total, il y a maintenant plus de 14 000 pompiers qui luttent pour combattre environ 7 000 incendies en Californie, selon Cal Fire, dont beaucoup travaillent 24 heures sur 24.

Parmi ceux qui ont été poussés à leur limite alors que la superficie du Delaware continue de brûler, il y a environ 3 100 détenus formés comme pompiers forestiers.

« [They] sont déployés pour plusieurs missions sur les incendies, en fonction de la nécessité d’un incendie particulier », a déclaré la porte-parole de Cal Fire, Christine McMorrow, dans un échange de courriels avec Yahoo News. «Ils peuvent construire une ligne de feu à la main en utilisant des tronçonneuses et des outils manuels à la fois avant un incendie et comme attaque initiale. Dans certains cas, ils protègent la structure. »

Les équipes de pompiers détenues permettent aux contribuables californiens d’économiser 100 millions de dollars par an, mais deux anciens membres d’équipage qui ont combattu de gros incendies pendant leur peine ont déclaré que leur expérience les avait fait se sentir dévalorisés et sous-estimés.

Michael Thomas, 27 ans, qui a été formé au camp d’incendie de Cuesta Conservation à San Luis Obispo, en Californie, faisait partie de l’équipe d’incendie des détenus de 2018 à 2019, et a déclaré que les détenus avaient risqué leur vie sur ces incendies dans l’espoir d’obtenir une réduction de leur peine. .

«Ce fut une expérience folle pour moi car quand ils vous donnent la possibilité d’aller au camp de pompiers, cela vous donne un pourcentage de votre temps», a déclaré Thomas dans une interview avec Yahoo News. «Si je fais cinq ans, je peux réduire de moitié mon temps simplement en faisant partie des pompiers. … C’est pourquoi les gens risquent vraiment leur vie pour faire ça.

BOULDER CREEK, CA – 22 AOÛT: Une équipe coupe le feuillage et les arbres près de certaines structures en vue de l’arrivée de l’incendie le samedi 22 août 2020 à Boulder Creek, en Californie. Les incendies du complexe CZU August Lightning menacent les villes juste au nord de Santa Cruz. (Kent Nishimura / Los Angeles Times via .)

Thomas a combattu des incendies pendant 11 mois alors qu’il était incarcéré pour vol à main armée. Dans le cadre du camp de pompiers, il a écopé de huit mois de plus que sur sa peine de 3 ans, qu’il purgeait à la California Men’s Colony, une prison d’État réservée aux hommes.. Il gagnait 1 $ par jour lorsqu’il ne combattait pas activement un incendie et 2 $ par jour lorsqu’il l’était. Les conditions de travail étaient, disait Thomas, loin d’être idéales, lui donnant souvent l’impression d’être un «esclave».

L’histoire continue

«Nous étions parfois dehors sur ces incendies pendant huit heures [a day] à des semaines à la fois ou des mois », dit-il. «Ensuite, la nourriture que nous recevons lorsque nous sommes sur les feux toute la journée, serait du beurre d’arachide et de la gelée. C’est comme quelque chose que vous donneriez comme un enfant d’école primaire. Ils s’attendent à ce que nous soyons d’accord avec ça. Nous sommes des pompiers. Nous dépensons toute notre énergie et notre temps et reviendrions épuisés, et tout ce qu’ils nous donneraient était un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée. Le travail des esclaves et le travail ne valaient pas ce que j’ai enduré.

McMorrow conteste cette évaluation, affirmant qu’aucun détenu ne doit faire partie du camp de pompiers s’il ne le souhaite pas. «C’est un programme volontaire que les détenus choisissent de suivre», dit-elle. «Une fois qu’ils sont entrés dans le programme, ils ne sont pas obligés de rester dans ce programme. Ils peuvent choisir de retourner en prison et de s’engager dans un autre travail de leur choix à tout moment. »

Francis Lopez, 28 ans, a déclaré à Yahoo News que bien qu’il ait été formé pour lutter contre les incendies pendant son incarcération au camp de conservation de Konocti après avoir purgé une peine à la prison d’État de Susanville et à la prison d’État de San Quentin pour vol à main armée, on ne lui a pas offert une réduction de son 2. peine d’un an. Pourtant, il a toujours choisi de faire partie du programme et, de 2015 à 2017, a aidé à éteindre les incendies dans le nord de la Californie..

«Cela m’a donné en quelque sorte un sens du but de pouvoir avoir un impact positif sur le monde au plus bas de ma vie», a déclaré Lopez. «Pour moi, vivre l’expérience était plus un voyage personnel parce que vous avez pu voir le travail que vous avez fait, et c’était une dynamique folle parce que d’un côté vous êtes toujours incarcéré, mais de l’autre, vous êtes sauver littéralement les maisons des gens, sauver des vies, sauver des communautés entières.

Les pompiers détenus du camp de conservation d’Oak Glen dégagent la végétation qui pourrait alimenter un feu de forêt près d’une route sous l’autorité de Cal Fire qui les appelle et les traite comme des pompiers plutôt que des détenus lorsqu’ils sont loin de la prison à sécurité minimale le 28 septembre 2017 près de Yucaipa, Californie. (Photo de DAVID MCNEW / . via .)

Malgré toute l’estime de soi que lui offrait la lutte contre les incendies, Lopez remet en question le manque de compensation.

En raison du risque inhérent à la profession, les pompiers de Californie peuvent gagner un salaire à six chiffres avec d’excellents avantages. Lopez a déclaré avoir parlé aux travailleurs de Cal Fire qui ont déclaré avoir gagné entre 60 000 et 70 000 dollars en combattant les incendies pendant les seuls mois d’été. Mais de nombreux pompiers détenus sont sortis de prison sans grand-chose à montrer pour leur travail.

«Le travail était ardu», a déclaré Lopez. «Nous n’avons pas été payés beaucoup et même si vous êtes payé… la restitution en sort toujours. Donc, vous travaillez votre cul et vous n’êtes vraiment pas rémunéré. «

Bien qu’il existe des programmes mis en place pour transformer les pompiers détenus en pompiers de la ville, Lopez et Thomas ont déclaré qu’il était pratiquement impossible d’y arriver.

«Si vous êtes un criminel, vous ne pouvez pas du tout demander à être pompier de la ville», a déclaré Lopez. «Je suis rentré à la maison avec une fille, alors je devais juste récupérer le sac tout de suite. … Je n’ai eu aucun problème avec ça. J’aimais beaucoup travailler et j’étais vraiment très bon dans ce que je faisais, mais il n’y a pas de ressources. J’ai l’impression que le moins qu’ils puissent faire est d’organiser des interviews. Nous avons suivi ce programme, nous avons fait tout cela pour les communautés. Ils nous remercient d’être des héros et tout ça, mais quand nous sortons, nous ne sommes que des criminels. »

Les militants de l’État pensent qu’il est troublant pour les politiciens californiens de dire qu’ils sont déterminés à réhabiliter les détenus sans aider ceux qui ont risqué leur vie en combattant ses incendies de forêt.

«C’est bien d’exploiter le travail des pompiers incarcérés et des personnes incarcérées au salaire d’esclaves, mais une fois que vous êtes libéré et que vous avez payé votre dette envers la société, comme on dit, et vous avez cette compétence de très haut niveau pour combattre un désert. le feu… vous ne pouvez pas faire ça », a déclaré Romatelyn Ralston, de Project Rebound, un programme de l’Université de l’État de Californie qui soutient ceux qui, comme elle, ont été incarcérés une fois, a déclaré le mois dernier au Sacramento Bee.

BOULDER CREEK, CA – 23 AOÛT: Les pompiers répondent à un incendie de structure le long du boulevard Riverdale alors que la ligne de feu rampe sur l’autoroute 9 lors de l’incendie du complexe CZU Lightning le dimanche 23 août 2020 à Boulder Creek, Californie (Kent Nishimura / Los Angeles Times via .)

Un projet de loi présenté cette année par la députée Eloise Gómez Reyes, D-San Bernardino, permettrait aux pompiers détenus d’avoir un moyen plus facile de faire effacer leurs dossiers. Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée et est en instance au Sénat de l’État.

Assurer la sécurité des pompiers détenus est une autre grande préoccupation pour Lopez, qui avait une petite amie enceinte à la maison en attendant son retour alors qu’il était sur les lignes de front.

«Je ne me sentais pas du tout en sécurité pour que ça reste réel», dit-il. «Il y avait des moments où je pensais que ça allait être fini.

Alors que le changement climatique prolonge la saison des incendies chaque année, les camps de pompiers détenus dans tout l’État combattent ce qui semble impossible alors que les incendies de forêt ravagent l’État. Et les détenus ne sont pas les seuls à ressentir le stress.

La petite amie de Lopez, Dayana Contreras, 26 ans, a publié cette photo de Lopez alors qu’il combattait des incendies derrière les barreaux. Elle a ajouté la légende: «Mon partenaire était un détenu pompier pendant la majeure partie de sa peine. … Les pompiers détenus sont en première ligne, mais on ne nous montre pas ces images. Merci à TOUS les pompiers. «

Mon partenaire était un pompier détenu pendant la majeure partie de sa peine. A été payé 3 $ par jour. J’ai adoré le travail. C’était extrêmement dangereux, mais cela le faisait se sentir productif. Les pompiers détenus sont en première ligne, mais on ne nous montre pas ces images. Merci à TOUS les pompiers. pic.twitter.com/fFTPHAZQJv – Dayana Jiselle (@DayanaJiselle) 20 août 2020

Contreras a déclaré qu’elle faisait face à l’angoisse de faire de longues périodes sans entendre Lopez en se consolant en sachant que son petit ami risquait sa vie pour aider les autres.

«La seule raison pour laquelle je suis d’accord avec [knowing he was fighting fires] c’est parce que j’ai vu ce que cela faisait pour lui mentalement et comment cela l’aidait », a déclaré Contreras. «Il passerait des semaines sans me contacter parce qu’il était en feu. J’aurais donc pu subir une échographie ou avoir une mise à jour de ma grossesse et j’ai dû attendre des jours à la fois, voire des semaines, pour le lui faire savoir.

Contreras a ajouté qu’elle se sentait obligée de publier le tweet de Lopez pour toutes les personnes qui ont des proches combattant les incendies en Californie en ce moment.

«De façon réaliste, si nous accordons de la valeur à des vies, j’ai compris que la vie des détenus a moins de valeur que celle des fonctionnaires», a-t-elle déclaré. «Vivre avec ça tous les jours était un peu une torture. J’étais juste obligé de publier un tweet et de crier en quelque sorte tous ceux qui ont peut-être un membre de leur famille ou un être cher en ce moment, juste pour leur faire savoir qu’ils sont appréciés.

Francis Lopez, Dayana Contreras et leur fille (photo de famille)

Aujourd’hui, Thomas est un photographe indépendant avec une ligne de vêtements appelée «Cash Addicts» qui devrait bientôt être lancée. Lopez, quant à lui, travaille avec deux agences à but non lucratif qui aident les jeunes pris dans le système de justice pour mineurs. En tant que passe-temps, il est aussi un artiste de rap, qui s’appelle P.Smoov. Sa petite amie et maintenant proche de sa fille de 3 ans soutiennent tous ses efforts.

Pourtant, avec la Californie à nouveau en feu, elle pense aux détenus qui risquent leur vie pour la sauver.

«Souvent, ils ne sont pas vus», a déclaré Contreras. « Ils ne sont pas entendus – les travailleurs invisibles. »

_____

En savoir plus sur Yahoo News: