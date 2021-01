SACRAMENTO, Californie, États-Unis (AP) – La Californie a désespérément besoin de plus de personnel médical dans les établissements envahis par les patients atteints de coronavirus, mais a reçu très peu d’aide d’un programme de bénévolat créé par le gouverneur Gavin Newsom au début de la pandémie. Au départ, environ 95 000 personnes ont levé la main, mais maintenant seulement 14 d’entre elles travaillent dans la région.

Très peu de volontaires se sont qualifiés pour le California Health Corps, et seule une poignée d’entre eux ont l’expérience nécessaire pour aider les cas les plus graves de COVD-19 qui poussent les unités de soins intensifs à la limite.

“Malheureusement, cela n’a pas fonctionné et l’objectif est louable”, a déclaré Stephanie Roberson, directrice des relations gouvernementales de la California Nursing Association.

Newsom a formé le Health Corps avant la crise que connaissent la Californie et d’autres États. Les infections au COVID-19, les hospitalisations et le besoin de soins intensifs montent en flèche dans l’État le plus peuplé d’Amérique alors que le reste du pays enregistre une résurgence qui submerge le bassin habituel d’infirmières affectées temporairement.

De même, plus de 80 000 volontaires médicaux ont répondu à un appel à l’aide à New York au début de la pandémie, lorsque l’État était la plus grande source de contagion du pays, et certains ont été affectés. Mais les hôpitaux ont plus souvent opté pour des travailleurs temporaires pour répondre aux besoins, a déclaré Jean Moore, directeur du Center for Healthcare Workforce Research à l’Université d’État de New York à Albany.

D’autres États, dont l’Illinois, l’Indiana et la Pennsylvanie, ont appliqué diverses formes de recrutement de bénévoles, avec peu de succès.

«Un corps de volontaires suppose qu’il est très facile d’intégrer les gens» dans le système, a déclaré Sean Clarke, vice-doyen et professeur à la Rory Meyers School of Nursing de l’Université de New York. “Il me semble que la manière de procéder n’a pas été déterminée.”

Les autorités californiennes disent avoir besoin de 3000 travailleurs médicaux temporaires, mais jeudi, ils n’en avaient qu’un tiers. En conséquence, les hôpitaux se dispensent du ratio infirmier / patient de l’État, ce qui signifie moins de soins pour les patients gravement malades.

Newsom pensait que les volontaires du corps de santé combleraient la pénurie de personnel dans les établissements de santé. Le personnel qualifié comprend les médecins, les infirmières et les spécialistes des soins respiratoires à la retraite ou inactifs. Bien qu’ils soient bénévoles, ils reçoivent ce que l’État appelle des salaires compétitifs.

Sur les 95 000 personnes qui ont initialement manifesté leur intérêt pour le Corps de la santé, seul un tiers avait une licence professionnelle valide et environ 4 600 étaient qualifiées. Seuls 850 d’entre eux ont finalement été enregistrés, un nombre qui est resté inchangé malgré les appels constants du gouverneur à participer.

Certains des volontaires “n’ont pas la formation aux normes élevées nécessaires pour être utiles en ce moment”, a déclaré David Simon, porte-parole de la California Hospital Association.

«Il se pourrait simplement que les infirmières sachent que ce n’est peut-être pas le lieu de travail le plus sûr à l’heure actuelle», a déclaré Roberson de l’association des infirmières.