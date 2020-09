SHAVER LAKE, Californie (AP) – Des sauveteurs dans des hélicoptères militaires ont transporté 207 personnes en sécurité au cours du week-end après qu’un incendie de forêt explosif les a piégées dans une zone de camping populaire de la Sierra National Forest en Californie, l’un des dizaines d’incendies qui brûlent à des températures record qui a mis à rude épreuve le réseau électrique de l’État et a menacé pendant un certain temps des pannes d’électricité pour des millions de personnes.

Le bureau des services d’urgence de Californie a déclaré que des hélicoptères Black Hawk et Chinook avaient été utilisés pour les sauvetages qui ont commencé tard samedi et se sont poursuivis dimanche matin au réservoir de Mammoth Pool. Au moins deux personnes ont été gravement blessées et 10 autres ont subi des blessures modérées. Deux campeurs ont refusé les secours et sont restés sur place, a déclaré le bureau du shérif du comté de Madera, et il n’y a pas eu de nouvelles immédiates sur leur sort.

Une photo tweetée par la Garde nationale californienne montrait plus de 20 évacués entassés dans un hélicoptère, certains accroupis sur le sol serrant leurs affaires. Sur une autre photo prise au sol depuis le cockpit d’un hélicoptère, les collines densément boisées entourant l’avion étaient en flammes.

L’incendie surnommé le Creek Fire a carbonisé plus de 184 kilomètres carrés de bois et les 800 pompiers présents sur les lieux n’avaient pas encore obtenu de confinement après deux jours de travail sur un terrain escarpé dans une chaleur étouffante. Certaines maisons et entreprises ont brûlé, mais il n’y avait pas encore de totalisation officielle.

D’autres incendies ont éclaté dans le sud de la Californie et des évacuations forcées dans les comtés de San Diego et San Bernardino. Le département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, ou Cal Fire, a déclaré que ce dernier incendie, appelé El Dorado Fire, avait commencé samedi matin et avait été causé par un appareil pyrotechnique générateur de fumée, utilisé lors d’une fête de révélation du genre.

L’incendie du ruisseau a tourné vers le sud depuis le réservoir à travers des kilomètres de forêt dense et, dimanche après-midi, a menacé une marina et des cabanes le long du lac Shaver, où Jack Machado a aidé des amis à retirer les réservoirs de propane du lodge Cottages at the Point. Les adjoints du shérif ont parcouru la ville de plusieurs centaines d’habitants pour s’assurer que les gens se conformaient aux ordres d’évacuation.

«Le lac est totalement englouti par la fumée. Vous ne pouvez guère voir devant vous », a déclaré Machado. «Le ciel devient rouge. Il ressemble à Mars là-bas. «

Les températures dans la zone d’incendie étaient dans les années 90, mais c’était cool par rapport à de nombreuses régions de l’État. Le centre-ville de Los Angeles a atteint 111 degrés (44 Celsius). et un record de 121 degrés (49,4 Celsius) a été enregistré dans le quartier voisin de Woodland Hills, dans la vallée de San Fernando.

C’était la température la plus élevée jamais enregistrée dans le comté de Los Angeles, selon le National Weather Service. La marque rivalisait avec le sommet de la Death Valley en Californie, généralement l’endroit le plus chaud du pays.

Pendant ce temps, le centre-ville de San Francisco a établi un record de la journée avec un maximum de 100 (37,7 Celsius), brisant la marque précédente de 5 degrés.

« Selon nos calculs, plus de 99% de la population californienne est sous un avertissement de chaleur excessive ou un avis de chaleur aujourd’hui », a tweeté le service météorologique de Sacramento dimanche après-midi.

Les températures exceptionnellement chaudes ont entraîné la plus forte consommation d’énergie de l’année et les pertes de transmission dues aux incendies de forêt ont réduit l’approvisionnement. Eric Schmitt, de l’opérateur de système indépendant de Californie, qui gère le réseau électrique de l’État, a déclaré que jusqu’à 3 millions de clients étaient confrontés à des pannes de courant si les résidents ne réduisaient pas leur consommation d’électricité.

Vers 19 heures, l’opérateur du système indépendant de Californie a déclaré une urgence et a déclaré que les pannes de courant étaient imminentes car une ligne de transport d’électricité de l’Oregon à la Californie et une autre centrale électrique de l’État se sont déconnectées de manière inattendue. La cause des pannes est inconnue pour le moment, a déclaré l’agence.

Mais vers 20h30, l’agence a publié un tweet appelant à l’urgence «grâce à la conservation des Californiens!» Elle a précisé qu’aucune coupure de courant n’avait été ordonnée par les opérateurs du réseau.

Pacific Gas & Electric, le plus grand service public de l’État, a averti ses clients qu’il pourrait couper l’électricité à partir de mardi en raison des vents violents et de la chaleur qui pourraient créer un risque d’incendie encore plus grand. Certains des incendies les plus importants et les plus meurtriers de l’État ces dernières années ont été provoqués par des lignes électriques tombées en panne et d’autres équipements utilitaires.

L’incendie du ruisseau a commencé vendredi et samedi après-midi, il a explosé, a sauté la rivière San Joaquin et coupé la seule route menant au camping Mammoth Pool, a déclaré le porte-parole de la forêt nationale, Dan Tune. Au moins 2 000 structures étaient menacées dans la région située à environ 467 kilomètres au nord de Los Angeles. La cause de l’incendie n’a pas été déterminée.

Alors que certains campeurs ont été secourus par des hélicoptères, d’autres ont fait un saut en voiture vers la sécurité. Juliana Park a enregistré une vidéo de flammes des deux côtés de sa voiture alors qu’elle et d’autres s’enfuyaient sur une route de montagne.

«Un voyage de randonnée écourté par un tonnerre imprévu, des pluies de cendres et la nécessité de traverser un feu littéral pour évacuer #SierraNationalForest à temps», a tweeté Park. «Je suis reconnaissant au garde forestier du SNF qui nous a conduits vers le bas … j’aurais aimé avoir son nom.

Le réservoir de Mammoth Pool est à environ 56 kilomètres au nord-est de Fresno. Il est entouré d’épaisses forêts de pins et est une destination populaire pour la navigation de plaisance et la pêche. Des conditions de sécheresse osseuse et le temps chaud ont alimenté les flammes une fois que le feu s’est déclaré, et il s’est développé rapidement.

Lindsey Abbott et sa famille ont été guidées vers la sécurité par un inconnu qu’elles ont suivi depuis leur camping près de Whiskey Falls.

«Il faisait si chaud que l’on pouvait sentir les flammes passer par la fenêtre», a-t-elle déclaré à ABC30 à Fresno.

Ashley Wagner faisait partie des personnes secourues, avec deux parents et un ami. Ils ont été piégés à Logan’s Meadow derrière le magasin Wagner, une entreprise de 63 ans dirigée par sa tante et détruite.

«L’histoire de ma famille s’est enflammée», a déclaré Wagner à la station.

Dans le sud de la Californie, les équipes se sont précipitées pour éteindre plusieurs incendies, dont un qui a fermé les routes de montagne dans la forêt nationale d’Angeles. Le plus important était un incendie dans les contreforts de Yucaipa à l’est de Los Angeles qui a incité des ordres d’évacuation pour les parties orientales de la ville de 54 000 habitants ainsi que pour plusieurs communautés de montagne. Cal Fire a déclaré que le feu avait brûlé au moins 4,7 miles carrés (12,2 kilomètres carrés) de broussailles et d’arbres.

Dans l’est du comté de San Diego, l’incendie de la vallée a éclaté samedi après-midi et les pompiers ont averti que l’incendie brûlait à une «vitesse dangereuse». Dimanche matin, il avait détruit au moins 10 structures après avoir brûlé 16 kilomètres carrés et provoqué des évacuations près de la communauté isolée d’Alpine dans la forêt nationale de Cleveland. Au moins deux des structures perdues étaient des maisons, a rapporté ABC10 News à San Diego.

Cal Fire a déclaré que 14 800 pompiers combattaient 23 incendies majeurs dans l’État. La Californie a connu 900 incendies de forêt depuis le 15 août, dont beaucoup ont été déclenchés par une série intense de milliers de coups de foudre. Les incendies ont brûlé plus de 1,5 million d’acres (2 343 milles carrés). Il y a eu huit morts par incendie et près de 3 300 structures détruites.

___

Weber a rapporté de Los Angeles.