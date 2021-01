LOS ANGELES (AP) – La Californie a dépassé les 25000 décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie jeudi, le troisième État du pays à dépasser la barre après New York et le Texas, ont déclaré des responsables de la santé.

L’annonce intervient alors que l’État le plus peuplé du pays voit une augmentation des infections à coronavirus qui a des hôpitaux presque à pleine capacité et a forcé les médecins et les infirmières à traiter plus de patients que d’habitude. La Californie a également confirmé le deuxième cas signalé aux États-Unis d’une nouvelle variante plus contagieuse du virus.

Le ministère de la Santé de l’État a déclaré que les hôpitaux du sud de la Californie et la zone agricole de la vallée de San Joaquin, qui regroupent la majorité des 40 millions d’habitants de l’État, sont à court de capacités dans leurs unités de soins. soins intensifs pour les patients atteints de COVID-19.

La Californie a été le troisième État à atteindre 25 000 morts. New York en compte près de 38 000 et le Texas plus de 27 000, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

La Californie a signalé son premier cas de coronavirus fin janvier. Il a enregistré sa 10 000e mort du virus en août.

Cette semaine, le comté de Los Angeles a franchi une “étape terrible”, avec 274 décès en 24 heures, pour un total de 10 056 décès, a déclaré le Dr Barbara Ferrer, directrice de la santé du comté. Le comté le plus peuplé du pays a enregistré 40% des décès dus au virus en Californie.

La plupart des États sont soumis à des restrictions étendues qui ont fermé des entreprises ou réduit leur capacité, et les gens sont appelés à rester chez eux le plus longtemps possible pour essayer de ralentir la propagation du virus.

Les autorités ont averti qu’elles patrouilleraient dans les rues pour empêcher les célébrations massives du Nouvel An qui pourraient propager le coronavirus.

Pendant ce temps, la Californie est devenue le deuxième État du pays à signaler un cas d’une nouvelle variante apparemment plus contagieuse du virus qui a été initialement confirmée en Grande-Bretagne.

Le patient, qui a développé des symptômes le 27 décembre, est un homme de 30 ans du comté de San Diego sans antécédents de voyage, ce qui pourrait indiquer que quelqu’un d’autre a apporté la variante à l’État, ont déclaré les autorités.

___

Thompson a rapporté de Sacramento.