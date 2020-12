Les premières vaccinations de la campagne massive de vaccination contre le COVID-19 aux États-Unis seront livrées dès lundi, Pfizer Inc. et ses partenaires commençant les expéditions dimanche, a déclaré un général de l’armée organisant le déploiement. Les travailleurs de la santé et les personnes âgées des maisons de retraite devraient être les destinataires prioritaires de la première expédition de 2,9 millions de vaccins ce mois-ci. Les vaccinations pour les agents de santé commenceront lundi tandis que pour les personnes dans les maisons de retraite médicalisées, elles recevront à la fin de la semaine prochaine, a déclaré le général de l’armée américaine Gustave Perna lors d’une conférence de presse samedi.

Miamimundo / .

Malgré des mois de préparation, distribuer et administrer le vaccin à quelque 330 millions de personnes pose un grand défi logistique, at-il dit. Le vaccin a des exigences d’expédition complexes et doit être conservé à -70 degrés Celsius.

Le vaccin de Pfizer a été autorisé à être utilisé par l’organisme de réglementation américain vendredi à un moment où les cas augmentent aux États-Unis, avec des milliers de décès par jour, alors que les unités de soins intensifs dans les hôpitaux du pays ils approchent de leur capacité. Plus de 295000 Américains sont morts du COVID-19.

Les doses du vaccin de la société américaine Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech seront distribuées lundi dans 145 sites à travers le pays, a déclaré Perna.

Le reste des 636 lieux de livraison sélectionnés par les États et territoires américains recevront les doses mardi et mercredi, a-t-il déclaré, ajoutant que chaque semaine, Pfizer aura plus de doses prêtes à être distribuées et administrées.

D’ici trois semaines, le programme de déploiement de vaccins, appelé Operation Warp Speed, devrait être en mesure d’apporter les vaccins Pfizer à n’importe quel établissement de santé du pays, a déclaré Perna.

Pfizer collabore avec les entreprises de logistique United Parcel Service Inc. et FedEx Corp. pour distribuer les vaccins. Les entreprises doivent coordonner les livraisons de doses ainsi que les expéditions d’autres fournitures nécessaires pour stocker et administrer les vaccins, tels que les seringues, la glace sèche et les équipements de protection pour les travailleurs de la santé.

«La dernière partie sera la plus difficile. Une fois qu’ils arrivent à l’hôpital ou dans les maisons de soins infirmiers, ils doivent également garder le vaccin sous contrôle de la température », a déclaré Cathy Morrow Roberson, consultante en logistique et ancienne analyste d’UPS.

Davantage de résidents américains seront éligibles pour recevoir le vaccin en janvier, alors que les membres des groupes prioritaires devraient avoir eu l’occasion de recevoir le vaccin.

Avec le déploiement imminent, les principaux régulateurs ont essayé d’assurer aux Américains que le rythme record était garanti et qu’ils n’avaient pas sacrifié la sécurité.

“Nous travaillons rapidement sur la base de l’urgence de cette pandémie, et non de toute autre pression extérieure”, a déclaré le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, lors d’une conférence de presse le même jour. L’administration Trump a investi des milliards de dollars dans le développement de vaccins et gérera la distribution et l’allocation aux États. Les responsables ont déclaré que le vaccin devrait être généralement disponible d’ici avril.