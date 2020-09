JOSEPH PREZIOSO / . via .

Au milieu de l’opposition du président au vote par correspondance, sa campagne de réélection a jusqu’à présent intenté des poursuites dans plusieurs États: y compris dans l’Iowa, le Nevada, le New Jersey et le Montana.

La semaine dernière, la campagne du président a également déposé une motion contre des membres de la nation Navajo en Arizona, qui poursuivent l’État dans une tentative de prolonger le délai de l’État pour le comptage de leurs bulletins de vote postés.

Le président Trump s’est opposé pendant des mois aux efforts de l’État pour faciliter le vote des résidents par courrier, arguant sans preuve que de tels plans conduiraient à une fraude électorale généralisée.

Alors que les élections de novembre se rapprochent, le président Donald Trump dénonce depuis des mois les tentatives des États d’élargir le vote par correspondance pour atténuer les craintes associées au vote en personne pendant la pandémie de coronavirus.

Trump et ses alliés, sans preuves, ont affirmé pendant des mois qu’une expansion du vote par correspondance via le service postal entraînerait une fraude électorale généralisée.

Depuis août, la campagne Trump a intenté des poursuites judiciaires contre plusieurs États, dont le New Jersey, le Nevada, l’Iowa et le Montana, pour leur intention de permettre plus facilement aux électeurs de voter par courrier. La semaine dernière, la campagne du président a également pris des mesures contre un groupe de six membres de la nation Navajo en Arizona, qui poursuivent l’État pour prolonger le délai de réception et de comptage des bulletins de vote par correspondance.

Iowa

La campagne du président a déposé trois poursuites dans l’État de l’Iowa au sujet des projets des autorités locales d’envoyer des bulletins de vote par correspondance aux électeurs inscrits avec des informations pré-remplies, comme le numéro d’identification de l’électeur. La campagne Trump a fait valoir que les administrateurs des élections locales avaient violé la loi de l’État en pré-remplissant des parties des bulletins de vote absents.

Deux juges de l’Iowa se rangent du côté de la campagne Trump dans les affaires des comtés de Linn et Woodbury, selon The Hill. Environ 50 000 personnes dans le comté de Linn devront demander un autre scrutin absent et au moins 14 000 à Woodbury en raison des décisions, selon le rapport. Comme l’a noté The Hill, le litige dans le comté de Johnson est en cours.

Vendredi, le secrétaire d’État de l’Iowa a annoncé que tous les électeurs inscrits recevraient un formulaire de demande de vote par correspondance envoyé à leur domicile via USPS, et a encouragé tout résident qui avait déjà utilisé un formulaire de demande pré-rempli dans les comtés de Linn ou de Woodbury à resoumettre en utilisant les nouveaux formulaires. qui étaient distribués dans tout l’État, selon The Hill.

« Malheureusement, nous avons eu quelques auditeurs de comté qui ont pris des décisions imprudentes qui ont dérouté les électeurs et les ont peut-être privés de leurs droits », a déclaré le secrétaire d’État de l’Iowa, Paul Pate, un républicain, dans un communiqué. « Cet envoi postal de mon bureau aidera à faire en sorte que ces Iowans reçoivent des bulletins de vote et soient en mesure de voter. »

Nevada

Le 4 août, la campagne Trump a intenté une action en justice au Nevada pour son projet d’envoyer des bulletins de vote à chaque «électeur inscrit actif» dans l’État, a rapporté ..

Début août, la législature de l’État du Nevada a adopté un projet de loi visant à réformer le processus électoral de l’État au milieu de la pandémie COVID-19. Le projet de loi a été adopté selon les lignes du parti et a été promulgué par le gouverneur Steve Sisolak, un démocrate, selon ..

Selon le rapport, en plus d’envoyer automatiquement les bulletins de vote aux électeurs, la législation prolonge également le délai de dépouillement des bulletins de vote par correspondance. Les bulletins de vote au Nevada seront toujours comptés tant qu’ils arriveront dans la semaine du 3 novembre, selon le rapport.

Le projet de loi – AB 4 – a également assoupli les restrictions précédentes concernant les personnes autorisées à gérer les bulletins de vote au nom d’une autre personne. Les républicains ont affirmé que ce changement pourrait entraîner une fraude électorale, a rapporté ..

New Jersey

Le 18 août, la campagne Trump a intenté une action en justice contre le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, un démocrate, pour son ordre exécutif d’administrer les élections à venir principalement par courrier.

Plus tôt en août, Murphy a signé un décret ordonnant aux électeurs inscrits actifs dans l’État d’envoyer des bulletins de vote par la poste, qu’ils avaient la possibilité de renvoyer via le service postal, de les placer dans des boîtes de dépôt sécurisées ou de les remettre aux agents de vote le jour du scrutin, selon Politico. Les résidents du New Jersey qui souhaitent voter en personne peuvent voter à titre provisoire dans les bureaux de vote, selon le rapport.

Les avocats de la campagne Trump ont intenté une action en justice devant un tribunal fédéral, affirmant que l’ordre du gouverneur violait à la fois les clauses électorales et électorales de la Constitution américaine et le 14e amendement. Alors que les avocats de la campagne ont fait valoir que seule la législature de l’État avait le pouvoir d’apporter des changements importants aux élections, et qu’elles ne pouvaient pas être apportées par le gouverneur dans un décret, la législature de l’État du New Jersey a voté la semaine dernière pour codifier l’ordre de Murphy, selon le rapport.

Montana

La campagne du président et d’autres groupes du GOP ont poursuivi mercredi l’État du Montana au sujet du plan du gouverneur démocrate Steve Bullock d’accorder aux comtés la décision de tenir leurs élections entièrement par courrier, selon l’Associated Press.

Le procès vise à la fois Bullock et Corey Stapleton, le secrétaire d’État républicain de l’État, selon le rapport.

« Ce modèle de procès semble faire partie d’un modèle de poursuites à travers le pays par des agents du Parti républicain pour limiter l’accès au vote pendant la pandémie », a déclaré Bullock dans un communiqué, a rapporté l’AP. «Le vote par correspondance dans le Montana est sûr, sécurisé et a été demandé par une coalition bipartite de fonctionnaires électoraux du Montana cherchant à réduire le risque de COVID-19 et à garder les Montanans en sécurité et en bonne santé.

Nation Navajo

Jeudi dernier, la campagne Trump a déposé une motion contre un groupe de six résidents de la nation Navajo qui poursuivent l’État de l’Arizona, faisant valoir contre une politique de l’État exigeant que les bulletins de vote par correspondance soient reçus avant 19 heures. le jour du scrutin, a rapporté NBC News. Les plaignants ont fait valoir que la politique pourrait conduire à la privation du droit de vote parmi les électeurs amérindiens, citant les retards de l’USPS dans la réservation.

Mais en déposant une motion contre le procès jeudi, les avocats de la campagne présidentielle ont fait valoir que «le retard injustifié dans la présentation de leurs revendications à la veille d’une élection générale menace l’administration ordonnée de ces élections».

Le 26 août, les six plaignants ont intenté une action en justice, la secrétaire d’État de l’Arizona, Katie Hobbs, une démocrate, demandant à l’État de l’Arizona de compter les bulletins de vote envoyés par des membres de la nation Navajo le jour du scrutin ou avant et reçus dans les 10 jours, selon le rapport .

« Les plaignants cherchent à créer une exception fondée sur la race et la géographie à une loi étatique de longue date et généralement applicable qui donnerait à certains citoyens plus de temps pour renvoyer les bulletins de vote anticipés demandés que tout autre électeur de l’Arizona lors des prochaines élections générales », Brett Johnson, un avocat de la campagne Trump, a écrit dans le dossier, selon NBC News.

