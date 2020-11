(Bloomberg) – La capitale colombienne envisage de devenir un acteur régulier sur les marchés de la dette, car elle dépense énormément en infrastructures et en projets sociaux à la suite d’une quarantaine de six mois qui a provoqué une crise économique et fait reculer le chômage. va doubler.

Bogotá, une ville de près de 8 millions d’habitants située dans la cordillère des Andes, prévoit de commencer à vendre des obligations libellées en pesos en Colombie au début de 2021 pour financer la construction de lignes de transport public, d’hôpitaux et d’écoles, a déclaré le secrétaire du district. de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, dans une interview vidéo.

Après avoir levé une quarantaine visant à limiter la propagation du COVID-19, Bogotá est toujours confrontée à une contraction économique de plus de 6% cette année, et le chômage a grimpé à 22% contre 10% en 2019. Avec l’approbation du conseil De la ville à emprunter jusqu’à 10,8 billions de pesos (2,9 milliards de dollars), les responsables prévoient d’utiliser la dette pour relancer l’économie et créer des emplois.

“Le plan est une politique budgétaire anticyclique de dépenses plus élevées, financée par la dette, visant deux objectifs fondamentaux: la réactivation de l’économie et ce que nous appelons le sauvetage social”, a déclaré Ramírez.

Les responsables doivent encore décider du montant qu’ils émettront en obligations, car ils envisagent également d’emprunter auprès de banques et d’institutions multilatérales comme la Banque mondiale. Se tourner vers les marchés de capitaux internationaux reste une option, même si la préférence est de commencer à vendre des obligations en monnaie locale sur une base trimestrielle ou semestrielle pour créer une courbe de rendement, selon José Roberto Acosta, directeur de district du Crédit public.

Cette stratégie marque un changement pour une ville qui ne comptait pas auparavant sur le financement par emprunt. Bogotá a vendu environ 400 millions de dollars de billets l’année dernière pour aider à payer la construction de la première ligne d’un système de métro, et s’est à nouveau tourné vers le marché de la dette locale en mai pendant la pandémie. Les autorités prévoient de commencer à construire plus de travaux publics de grande envergure l’année prochaine, ainsi que de financer des projets de quartier et d’accorder des prêts aux petites et moyennes entreprises.

Ramírez estime que le plan entraînera une croissance économique de 4% l’année prochaine et créera jusqu’à 200 000 emplois d’ici 2022.

La ville a été l’épicentre de l’une des pires épidémies du nouveau coronavirus au monde: la Colombie a enregistré plus de 1,1 million de cas, le neuvième pays avec le plus grand nombre de cas au monde, ce qui a conduit les responsables à commencer à fermer l’économie en mars. Bien que les fermetures aient été levées en septembre, les mouvements dans la ville sont toujours bien inférieurs à la normale, a déclaré Ramírez.

“La reprise économique semble s’être ralentie”, a-t-il déclaré. “Nous réfléchissons donc à ce que nous pouvons faire d’autre pour l’accélérer à nouveau.”

