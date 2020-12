Parmi les 54 spécimens qui retrouveront leur liberté figurent les aras, les perroquets et les tortues. Photo: avec la permission de Car Cundinamarca.

La Société autonome régionale (CAR) de Cundinamarca a annoncé, ce jeudi 17 décembre, qu’elle avait procédé au transfert de 54 animaux sauvages saisis lors de différentes opérations vers le refuge “ El Picón ” dans la commune de Yopal, dans le département oriental de Casanare. , où ils retrouveront leur liberté.

Au centre de Corporinoquia Les 54 spécimens d’espèces comme les aras, les perroquets et les tortues achèveront leur processus de réhabilitation avec le soutien d’une équipe de zootechniciens, vétérinaires et biologistes, qui sera relâché le 22 décembre dans une réserve naturelle.

Les animaux transférés du Centre d’évaluation de la faune (CAV) de la commune de Tocaima, ont subi un processus de récupération après avoir été secouru lors d’opérations contre le trafic illégal d’espèces sauvages et la possession illégale menées par les autorités colombiennes.

«Après un processus technique par nos professionnels, il a été décidé de les transférer dans leur propre habitat où ils pourront compléter un processus d’adaptation plus adéquat», a déclaré le zootechnicien de la RCA, Enrique Vargas.

Ces actions sont menées dans le cadre de l’accord CAR Cundinamarca avec d’autres corporations régionales autonomes, pour «garantir la réhabilitation» des animaux sauvages et exotiques qui ont été retirés de leur habitat naturel et ainsi assurer leur retour.

De son côté, le vétérinaire Corporinoquia, Álvaro Flórez, a assuré qu’au cours des prochains jours, les animaux devront se conformer au «processus nécessaire» d’adaptation à l’écosystème, qui implique une «réhabilitation nutritionnelle».

«Ils se nourriront de fruits qu’ils trouvent normalement dans leur environnement, en les arrangeant de telle manière qu’ils doivent effectuer la recherche avec un certain degré de difficulté; En outre, ils seront pratiqués dans des exercices de vol et seront soumis à des tests de comportement pour garantir qu’ils sont prêts à retourner dans leur environnement et à survivre seuls », a déclaré Flórez.

Un ouistiti à tête blanche porte ses bébés sur le dos au zoo de Santa Cruz, au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à San Antonio del Tequendama, en Colombie. 8 avril 2020. REUTERS / Luisa González.

D’autre part, le secrétaire à l’environnement de Bogotá a rapporté que cette semaine, les autorités locales ont géré la récupération de trois animaux sauvages dans la capitale: un ouistiti à tête blanche et deux oiseaux sauvages, qui doivent passer par des processus de réhabilitation pour retourner dans leur habitat. Naturel.

L’autorité environnementale, en coordination avec la police environnementale et écologique, Il a récupéré près de 3700 espèces sauvages en 2020 et plus de 2070 animaux ont été relâchés dans leurs écosystèmes naturels, dans différentes régions.

